 

The Guardian – имя террориста из Нового Орлеана – Шамс ад-Дин Джаббар

01.01.2025, 21:10, Новости дня
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Высокопоставленный источник в правоохранительных органах подтвердил изданию The Guardian, что имя подозреваемого в совершении автомобильного теракта в Новом Орлеане – Шамс ад-Дин Джаббар.

Другие СМИ сообщают, что подозреваемому было 42 года, он родился и вырос в штате Техас в США и служил в американской армии.

Имя подозреваемого совпадает с именем человека, который ранее арендовал этот автомобиль в компании проката машин в Хьюстоне. Сообщается, что террорист был экипирован винтовкой, каской и бронежилетом.

На грузовике, на котором Шамс ад-Дин Джаббар въехал в толпу празднующих наступление нового года людей в Новом Орлеане развевался черный флаг: полиция и ФБР выясняют, был ли он связан с “Исламским государством” или с какой-либо другой террористической группировкой.

Напомним, в новогоднюю ночь водитель грузовика на полной скорости врезался в толпу людей во Французском квартале Нового Орлеана, убив не менее 12 человек и ранив более 35. На улице, которая часто используется как пешеходная, были установлены специальные заграждения, однако водитель смог их объехать. После этого он вышел из кабины и начал стрелять по убегающим людям. Нападавший был убит в перестрелке с полицейскими, двое из которых также получили ранения.

Представители полиции подтвердили, что на месте происшествия были также найдены несколько взрывных устройств, которые выглядели работоспособными. На кузове грузовика-пикапа, который террорист использовал для совершения нападения, установлен высокий белый шест, на котором повязано черное полотнище с белыми символами – очень похожее на флаг “Исламского государства”.


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