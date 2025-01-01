Мнение: Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

1. Россия продолжает с каждым годом производить и потреблять всё больше мяса. 2024 год, по предварительным данным, не стал исключением (ссылка):



По словам руководителя НМА Сергея Юшина, по итогам 2024 года наша страна укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам производства мяса. Растет и экспорт продукции за счет расширения географии и номенклатуры поставок — отечественная продукция импортируется более чем в 60 государств мира… <…>

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По словам НМА, в этом году ассоциация ожидает рекордного потребления мяса и мясопродуктов на душу населения – около 83 кг на человека, что на 2 с лишним килограмма превышает уровень 2023 года.

Мне в комментариях регулярно пишут, что СССР якобы покупал на Западе только фуражное зерно — на корм скоту. К сожалению, это миф. Во-первых, если бы у нас было столько скота, мы бы, наверное, чаще видели мясо на прилавках. Во-вторых, вот красноречивая запись из дневника Черняева:

Картер лишил нас 17 млн. тонн зерна (в Москве сразу же исчезла мука и макароны), запретил всякий прочий экспорт, закрыл всякие переговоры и визиты, потребовал отмены Олимпиады…

Это, если что, 1980 год.

2. Россияне по итогам прошлого года, согласно некоторым оценкам, стали заказывать в полтора раза больше готовой еды из ресторанов, чем годом ранее (ссылка):



В 2024 году россияне установили новый рекорд, потратив 648,7 млрд рублей на доставку еды из ресторанов.

За год объем заказов в номинальном выражении увеличился на 30,3%, а в реальном выражении количество заказов выросло на 18,7% по сравнению с 2023 годом (9,9%), как сообщает исследование.

…

Средняя стоимость чека на доставку из общепита осталась на уровне прошлого года — 1,06 тыс. рублей. В фастфуде чек увеличился на 3% до 1,02 тыс. рублей, а в ресторанах снизился на 20% до 1,08 тыс. рублей. Уменьшение среднего чека из ресторанов показывает рост частоты заказов для повседневных приемов пищи, а не для торжеств.

На фоне увеличения заказов готовой еды на дом на 7% упали онлайн-покупки продуктов из супермаркетов. Средний чек снизился на 13% до 1,36 тыс. рублей.

Добро пожаловать в капитализм. Нравится кому-то это, или нет, но теперь наши люди ездят в булочную на такси.

3. Инженер-нефтяник скептически относится к идее спасения умирающих деревень путём открытия там производств (ссылка):

Какую работу обеспечить людям в селе? Самые забавные предложения, которые я слышал – это построить там производства. Такое может выдать только человек, который ни дня вообще не работал на производстве. Для производства надо иметь доступ к ресурсам, рынок и инфраструктуру.

Какие ресурсы есть в селе, чтобы открывать производство? Конечно же сельхозпродукция. Все страдают по каким-то маслозаводам, молокозаводам и мельницам, которые были раньше чуть ли не в каждом селе.

Так они и сейчас есть. Только вот те производства были низкопроизводительными, а сейчас небольшой цех перерабатывает столько же продукции, как раньше молокозавод. И при этом работают там всего несколько человек. У нас сейчас в районе две больших фермы, в одной из которых свыше тысячи голов, а в другой свыше 6 тысяч. Плюс еще полно более мелких хозяйств. И по факту все молоко с них перерабатывается на двух молокозаводах. И молока достаточно, нынешние буренки дают по 5 тонн молока, и не надо иметь в два раза больше коров, как в СССР. Что вы собираетесь строить в каждом селе? <…>

А что делать другим людям? Какие заводы и производства открывать? Самое главное — кто работать будет на нем? На заводе должна работать люди, то есть у вас должны быть несколько десятков людей, обученных специалистов, чтобы работать. Где вы их возьмете в селе? Или с города в село поедет киповец, оператор, не говоря уж об ИТР? И как вы будете продавать, ведь город – это большой рынок, а в селе кому? И какая у нее будет стоимость, с учётом логистики?

Действительно, открывать производство на селе — затея очень странная. И с кадрами будут проблемы, и со всем остальным. Однако есть и ещё более спорная идея — делать деревни айтишников, чтобы они там работали на свежем воздухе.

А если кто-нибудь хочет поспорить, то я напомню, что мы живём в свободной стране. Любой желающий может объединиться с товарищами, чтобы поехать в сельскую местность. Построить там свечной заводик, сообщество айтишников или, не к ночи будь помянуто, коммуну а-ля советский колхоз. И если такие структуры не появляются в сельской местности массово — а они там не появляются — это значит только одно. Идеи не очень хорошие, даже, вероятно, убыточные. Реализовать их возможно только за чей-нибудь чужой счёт.