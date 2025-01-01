Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в Новом Орлеане

На новый год в Новом Орлеане крупный теракт. Персонаж на машине протаранил толпу празднующих людей. Убил 12 и более 50 ранил.

После этого вышел из машины и открыл огонь, ранив еще некоторое кол-во людей и двух полицейских, после чего скрылся.

В машине потом еще и бомбу обнаружили. Эпизод квалифицировали как теракт. Персонажа устроившего теракт ищут.

Это первый крупный теракт 2025 года и разумеется не последний.

—