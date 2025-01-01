 

Рупор кремлевской пропаганды: Теракт в Новом Орлеане

01.01.2025, 19:05, Разное
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На новый год в Новом Орлеане крупный теракт. Персонаж на машине протаранил толпу празднующих людей. Убил 12 и более 50 ранил.
После этого вышел из машины и открыл огонь, ранив еще некоторое кол-во людей и двух полицейских, после чего скрылся.
В машине потом еще и бомбу обнаружили. Эпизод квалифицировали как теракт. Персонажа устроившего теракт ищут.

Это первый крупный теракт 2025 года и разумеется не последний.

Источник: Colonel Cassad


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