Мнение «аналитика»: О великом позорище… Но как же он управляет ядерной державой?

Он давно, очень давно во власти. Ещё с прошлого века. И чем дольше его каденция длится, тем больше странностей в его поведении. Хотя охрана, обслуга и ближний круг это пытаются скрывать, шила в мешке не утаишь. А ведь речь о том, в чьих руках пресловутый «ядерный чемоданчик»!

Многие странности начались ещё до ковида. А уж в период пандемии вокруг него возвели настоящий «санитарный кордон». Который, по сути, так никогда и не был снят. Лишь узкий круг особо доверенных лиц ныне вхож к президенту, и непонятно, обладает ли он всей полнотой информации, когда принимает решения.

А может, за него их принимает как раз тот самый «ближний круг»?

Вы ведь наверняка уже поняли, о ком идёт речь в этой заметке.

Да, это он — 46-й президент США Джозеф Робинетт Байден-младший. Самый старый (пока что) хозяин Белого дома в американской истории. Только под занавес его президентства стали известны многие реально шокирующие факты. Как теперь утверждает WSJ, все 4 года своих полномочий глава Овального кабинета находился «в коконе» и был почти недоступен для окружающих, а президентский пул #СМИ молчал.

Вот что выяснилось:

– Проблемы со здоровьем президента США тщательно скрывали весь его срок. Советники обслуживали главу государства, который напоминал пациента клиники для пожилых. Такого не было ни с одним из президентов.

– Эти проблемы проявились ещё до выборов. Жена Джилл за Байдена проводила встречи с избирателями в Айове в 2020 году, так как у её мужа не хватало сил и энергии.

– Во время коронавируса Байден возвел вокруг себя «санитарный кордон» и оставил его до окончания срока. От американского общества его надёжно оградили.

– В первые месяцы работы Байден быстро уставал от работы и терял нить разговора, говорил о мёртвых как о живых, не узнавал своих секретарей. Демонстрировал признаки деменции и когнитивного спада. Поэтому все коммуникации с президентом сотрудники Администрации замкнули на себя. Встречи сократили до минимума, вопросы решали советники, которых прозвали «жадными бобрами». Министры и коллеги по партии едва могли с ним связаться весь его срок.

– В 2021 охрана поделила дни президента на удачные и не очень. В плохие дни Байден не мог нормально вести дела, и тогда охрана отменяла встречи. Порой утром Байден был как в тумане, и дела переносили на вечер. При этом каждый новый день был экзаменом. На мероприятиях Джо Байден был обложен карточками с фразами, а выходил на сцену он по команде. Со временем команды Байден слышать перестал, ему наняли тренера для реабилитации слуха, чтобы он случайной фразой не обрушил мировой порядок.

– Спецпрокурор, который расследовал обращение Байдена с секретными документами, говорил что тот не мог вспомнить ничего из обсуждения с его командой, его слова противоречили его действиям. При этом Байдена готовили к разговору с прокурором по 3 часа в день целую неделю. Прокурор назвал его доброжелательным пожилым человеком с jxtym плохой памятью.

– Под конец срока Байден не встречался даже с министрами обороны и финансов, стал вести дела «удалённо». Некоторые министры встречались с ним лишь один-два раз в год. За четыре года Байден провел всего 9 заседаний кабинета министров (по три в 2021 и 2023, два в 2022 и одно в текущем). Для сравнения, Дональд Трамп провёл 25.

– Принимал ли сам Байден решения? Неизвестно. Во время одобрения атак России ракетами он был в Африке, а его вице-президент Камала Харрис отдыхала на Гавайах. И это не единственный случай.

– Когда США бежали из Афганистана, глава военного комитета конгрессмен-демократ Адам Смит и главный демократ в комитете по разведке хотели поговорить с Байденом, чтобы улучшить ситуацию, но не смогли с ним связаться.

– Байдену утром показывали клипы из новостей, но убирали все неприятные упоминания о нём. Не общался он и с социологами. Часть данных опросов скрывали от президента. Независимые рейтинги были плохими, но помощники представляли успокаивающие «данные внутренних опросов».

– Стратегия Байдена «в коконе» работала до дебатов с Трампом 27 июня. На них стало понятно, что он не способен формулировать и заканчивать мысли.

– Сенаторы-демократы попытались вытащить президента из кокона после этих дебатов. На видеозвонке Джо Байден сказал, что у него всё хорошо и рассердился на их критику. Но сенаторы увидели, что во время видеозвонка президент не самостоятелен, кто-то стоит рядом, помогает ему вести диалог и в конце выключает за него камеру.

Так было все четыре года этого позорного президентства, по сути, недееспособного старика. Так продолжается и сейчас. Но кто же тогда реально управляет Америкой?

И не слишком ли это опасно — доверять им «красную кнопку»?

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