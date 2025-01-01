ФБР подтверждает – в Орлеане совершен автомобильный теракт

Федеральное бюро расследований США сообщило, что расследует смертоносный наезд на людей в Новом Орлеане как автомобильный теракт. Ранее об этом сказала мэр города ЛаТойя Кантрелл.

“Утром автомобиль протаранил толпу на улице Бурбон в Новом Орлеане, несколько человек погибли, десятки были ранены. Он вступил в перестрелку с правоохранителями, в результате чего скончался. ФБР возглавляет расследование и квалифицирует происшедшее как террористический акт”, – говорится в заявлении.

Теракт был совершен в 3:15 ночи по местному времени, когда на центральной улице исторического Французского квартала находились толпы людей, отмечавших Новый год. Сообщается о десяти погибших и 35 получивших ранения.

На улице, которая часто используется как пешеходная, были установлены специальные заграждения, однако водитель смог их объехать. Предположительно, он сидел за рулем пикапа Ford F-150 Lightning. Сведений о личности злоумышленника на данном этапе нет.