Мэр Нового Орлеана сообщила, что в центре города произошел теракт

Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл назвала террористическим актом совершенный в новогоднюю ночь автомобильный наезд в историческом центре города. Его жертвами стали 10 человек, 35 человек пострадали.

Она сообщила, что точные детали еще расследуются, отметив, что поддерживает контакт и с президентом США Джо Байденом, и с губернатором Луизианы Джефом Лондри, добавив, что молится за погибших.

Глава муниципальной полиции Энн Кирпатрик сообщила, что злоумышленник действовал целенаправленно, пытаясь задавить как можно больше людей. Он также открыл огонь по полицейским, ранив двоих из них. Состояние пострадавших стражей порядка стабильное.

Кирпатрик заявила, что расследование преступления передано ФБР. Представительница этой организации Альтеа Данкан начала свое выступление на пресс-конференции с того, что сообщила: это не теракт. При этом она рассказала, что на месте были найдены самодельные взрывные устройства.