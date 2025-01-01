 

Мэр Нового Орлеана сообщила, что в центре города произошел теракт

01.01.2025, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл назвала террористическим актом совершенный в новогоднюю ночь автомобильный наезд в историческом центре города. Его жертвами стали 10 человек, 35 человек пострадали.

Она сообщила, что точные детали еще расследуются, отметив, что поддерживает контакт и с президентом США Джо Байденом, и с губернатором Луизианы Джефом Лондри, добавив, что молится за погибших.

Глава муниципальной полиции Энн Кирпатрик сообщила, что злоумышленник действовал целенаправленно, пытаясь задавить как можно больше людей. Он также открыл огонь по полицейским, ранив двоих из них. Состояние пострадавших стражей порядка стабильное.

Кирпатрик заявила, что расследование преступления передано ФБР. Представительница этой организации Альтеа Данкан начала свое выступление на пресс-конференции с того, что сообщила: это не теракт. При этом она рассказала, что на месте были найдены самодельные взрывные устройства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль врезался в толпу, сообщается о погибших

01.01 / В Киеве в новогоднюю ночь в результате падения сбитого дрона на жилой дом погибла женщина

01.01 / Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage уйдет из России

01.01 / У хозяев одного из лондонских особняков украдены драгоценности на 10 миллионов фунтов

31.12 / Суд выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи по делу о мятеже

31.12 / В Берлине уроженец Сирии напал с ножом на посетителей супермаркета, ранены два человека

31.12 / В Одессе демонтирован памятник Владимиру Высоцкому

31.12 / Си Цзиньпин и Ким Чен Ын поздравили Путина с наступающим Новым годом

31.12 / В Тринидад и Тобаго из-за разгула преступности введено чрезвычайное положение

31.12 / Суд отклонил апелляцию Дональда Трампа по делу о насилии в отношении писательницы Джин Кэролл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика