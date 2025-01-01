Беглов переоделся в Деда Мороза и за день поздравил 15 тысяч детей

В последний день 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов установил новый мировой рекорд – за один рабочий день глава Северной столицы сумел лично поздравить с наступающим Новым годом более 15 тысяч юных петербуржцев.

Как отметили в пресс-службе Смольного, подготовка к празднику началась ещё в начале ноября. Губернатор сам подбирал подарки для молодых горожан, учитывая их индивидуальные потребности и пожелания.

«Александр Дмитриевич прочёл почти 20 тысяч писем, которые дети оставляли в морозильниках с просьбами и списком желаемых гостинцев. Потом он ездил по магазинам и ярмаркам, приобретая подарки за свой счёт. Костюм Деда Мороза он тоже сшил сам», – сказал помощник главы города на Неве Гамлет Лероян.

Новогодний кортеж губернатора отправился от Смольного в 8 утра. Для транспортировки 15 600 подарков потребовалось задействовать 86 машин – весь автопарк городской администрации. Несмотря на ограничения по времени, Беглов уделил каждому из юных горожан не менее 10 минут, чтобы дети смогли прочитать градоначальнику стихи или спеть новогоднюю песню.

Гости и жители Северной столицы по достоинству оценили действия губернатора – ВЦИОМ 31 декабря провёл экспресс-опрос, согласно которому 99,4% петербуржцев считают Александра Беглова лучшим главой в более чем трёхвековой истории города на Неве, а половина делают губернатора Петербурга «самым народным и любимым» главой региона в России.

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