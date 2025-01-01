В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль врезался в толпу, сообщается о погибших
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В центре Нового Орлеана грузовой автомобиль врезался в толпу людей, отмечавших наступление нового года. Инцидент произошел в 3:15 ночи по местному времени на углу улиц Бурбон и Ибервиль. Официально сообщается о десяти погибших и 30 пострадавших.
На место прибыли полиция, медики и спасатели. Мэрия Нью-Орлеана обратилась к гражданам с просьбой избегать района канала и улицы Бурбон. Это туристический центр города, так называемый Французский квартал.
В социальных сетях начали появляться видео, записанные на месте. Ролики свидетельствуют о множестве пострадавших. На некоторых записях можно услышать выстрелы. По словам очевидцев, водитель вышел из машины и открыл огонь. На месте началась паника.
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