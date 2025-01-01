 

Штаб Деда Мороза в Великом Устюге будет судиться с группой Depeche Mode из-за букв ДМ на афишах

01.01.2025, 11:33, Разное
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После того, как резиденция Деда Мороза в городке Великий Устюг запатентовала аббревиатуру ДМ для использования на сувенирной продукции, было обнаружено, что по всему миру периодически появляются афиши, на которых ровно эти же буквы (в англоязычном написании) красуются, зазывая посетителей на концерты.

Теперь организация намерена судиться с Depeche Mode, поскольку считает, что группа грубо нарушает российский патент.

«Мы понимаем, что праздник Нового Года – сам по себе светлый, добрый, а потому принадлежит всему человечеству. Но это ни в коем случае не повод вводить людей по всему миру в заблуждение. Люди ищут атмосферу праздника, видят на афише знакомые буквы ДМ, идут на концерт – и что они там видят? Буйство депрессивной музыки в минорных тонах – это самое меньшее и самое нейтральное определение тому, что звучит на концертах этих так называемых музыкантов», – возмутились в резиденции.

Начало разбирательств ожидается в начале марта 2025 года, а до того момента зрителей попросили «подготовиться к худшему», если они всё же пойдут на концерт, рекламируемый с такими буквами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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