 

Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage уйдет из России

01.01.2025, 11:15, Новости дня
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Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage сообщил, что уйдет из России. Об этом говорится в письме, направленном российским пользователям, пишет “Медуза”.

В письме сказано, что данные российских пользователей удалят с серверов 1 февраля 2025 года. MyHeritage “вынуждены приостановить свои услуги в РФ из-за местного законодательства”.

Сейчас сайт сервиса в РФ открывается только с VPN, сообщили “Медузе” клиенты сервиса.

MyHeritage – один из самых популярных в мире сервисов для генеалогических исследований. Генпрокуратура РФ в январе 2022 года оштрафовала сервис на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян.


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