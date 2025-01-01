Мнение: Новогодний апгрейд, клавиатура MonsGeek и костыль для видеокарты

А вам что подарили на Новый год? Мне, кроме всего прочего, механическую клавиатуру. Несколько месяцев назад я обнаружил, что в мире существует огромное сообщество любителей клавиатур, которые собирают их из специальных запчастей: отдельно корпус и плата, отдельно клавиши, отдельно переключатели — свитчи. Получается дороже, но на порядок качественнее профанных магазинных клавиатур.

Я заказал себе в подарок такую клавиатуру, и мне как раз к празднику успели её вручить. Для понимающих, составные части и объём работ был такой:

— Monsgeek M5 QMK

— Свитчи: TTC Frozen Silent V2

— Кейкапы: Cherry, профиль PBT

— Шумоизоляция базы

— Tape mod

— Смазка свитчей и стабилизаторов

Делал незнакомый мне мастер, на видео которого я наткнулся в рекомендациях. Для протокола даю ссылки на его канал «Домашний обзор» (Ютуб, Телеграм). За рекламу мне не платили, лично с мастером я не знаком, так что заказывайте что бы то ни было на свой страх и риск. Во сколько обошлось вместе запчасти и сборка, я не спрашивал, но подозреваю, что на порядок дороже, чем старая добрая A4Tech Bloody B120, за которой я провёл последние 10 лет.

Первое моё впечатление: очень доволен, теперь мой компьютер выглядит по-настоящему законченным. Вот немного подробностей.

1. Новая клавиатура весит 2,6 кило (втрое больше старой) и лежит на столе, как каменная могильная плита в склепе хомяка из богатой семьи. Её невозможно сдвинуть, случайно задев рукой. Это существенный плюс — особенно во время разговоров по телефону, когда тянешься за ручкой, задеваешь клавиатуру рукавом, и она начинает грохотать.

2. Новая клавиатура значительно выше старой, основание переднего края клавиш начинается на уровне в 2 сантиметра от стола. Под левую руку у меня давно уже приспособлена специальная подушка, чтобы кисть была прямым продолжением предплечья и не загибалась в запястье вверх — пришлось сделать, так как после 30 лет из-за постоянного загиба начался было туннельный синдром. Я начал размышлять, не сделать ли подобную проставку и для правой руки. Раньше обходился без неё, так как правая рука обычно не лежит на клавиатуре часами, а шевелится где-то в районе мыши.

В итоге пришёл к выводу, что лучше всего будет утопить клавиатуру в стол. Я сделаю в столешнице точное отверстие под клавиатуру, погружу её туда, и она как раз опустится на нужные мне 18 мм.

3. Печать тихая: клавиатура бесшумна, как застенчивая студентка в маршрутке, когда ей надо попросить водителя остановиться. Для понимания уровня шума: если осторожно постучать пальцем по коврику мыши, звук получается значительно громче, чем от нажатий на клавиши. Мало того, не громыхает даже пробел! Полагаю, что это та самая «шумоизоляция базы», которую мне делали отдельно.

4. Многие предпочитают маленькие клавиатуры, однако мне нужна была только полноразмерная. Я бы даже пристроил к клавиатуре ещё один ряд клавиш сзади или сбоку, но не смог придумать, что на дополнительные клавиши повесить. У клавиатуры есть четыре дополнительные клавиши под макросы над цифровой клавиатурой, и мне их более чем достаточно. На первой — калькулятор, на второй — выключение звука. Третья и четвёртая уже лишние. Программы типа Ворда, Экселя, терминалов и графических редакторов я запускаю через комбинации Ctrl+Alt+{Буква}, уже привык.

5. Расцветка, как видите, не вполне стандартная. Мастер задал мне несколько вопросов про высоту клавиш и прочее в том же духе, и по итогу у меня на выбор было всего несколько русских расцветок клавиш, «кейкапов». Выбрал в итоге зелёную, с животными — в интерьер вписывается хорошо, а печатаю я всё равно вслепую. Ошибся я только с Энтером — надо было брать клавиатуру, где Энтер занимает три посадочных места и похож на жирную кочергу. Или, точнее, не ошибся. Выяснилось, что мой безымянный палец бьёт именно туда, куда нужно, так что я и по карликовому Энтеру не промахиваюсь.

У старой моей клавиатуры пластик с нескольких клавиш стёрся: «на езду не влияло», но выглядело неэстетично. Мастер сказал, что с новыми такого не будет, не сотрутся. Спросите меня лет через 5, и я скажу, как оно оказалось на самом деле.

6. При включении клавиатура переливалась, как рождественская ёлка. Я попытался поставить драйвера, но не преуспел: драйвера с сайта MonsGeek клавиатуру вообще не увидели, а универсальные драйвера QMK показались мне слишком хардкорными, чтобы я захотел с ними разбираться. Я прочёл в мануале, что подсветка выключается по Fn+L, а клавиша Микрософт блокируется по Fn+Left Win. Пока что мне этого достаточно.

Как дойдут руки, надо будет ещё настроить Скроллок: сейчас на Нумлок и Капслок лампочки загораются, а на Скроллок — нет, хоть он и работает. Но это не к спеху, так как, во-первых, я всё равно Скроллоком не пользуюсь, а во-вторых, лампочки спрятаны за кнопками и их не видно, если только специально не заглянуть.

7. Клавиатура не водонепроницаемая. Как я понимаю, сборные механические клавиатуры вообще водонепроницаемыми не бывают. Феномен механических клавиатур возник, так как обычные клавиатуры делают из дешёвых компонентов, причём силами не самых внимательных сборщиков. Когда любитель заказывает или собирает клавиатуру лично, он может убедиться, что каждая мелкая деталь внутри — даже невидимая — будет высшего качества. Обратная сторона ручной сборки — невозможность провести нормальную герметизацию.

Как итог, я решил, что буду брать теперь пример с того героя рассказа Солженицына, который аккуратно расстилал на столе платок перед едой. Проще говоря, практику обедов за клавиатурой я прекращаю, а кофе и воду я попытаюсь на клавиатуру не проливать. Если всё же пролью… что же, теперь её можно разобрать, почистить и починить. Или просто просушить, так как кофе без сахара повредить клавиатуре не должен.

8. Провод у клавиатуры наконец-то мне нравится. Беспроводную клавиатуру я не рассматривал изначально, так как не хочу зависеть в столь важном вопросе от батареек, а с проводом мне просто повезло. Во-первых, он втыкается слева, что как раз мне и нужно. Во-вторых, он именно втыкается, а не прикреплён намертво, что в определённых ситуациях весьма полезно. В-третьих, это продуманный провод с витым участком типа телефонного и с возможностью уменьшить длину прямого участка, так что он не болтается по столу или за столом, а в кои-то веки аккуратно лежит, радуя глаз. (В клавиатуру втыкается USB-C, а в компьютер обычный USB).

Пожалуй, про клавиатуру всё. Может, что-нибудь ещё будет, тогда напишу отдельно.

И я вот думаю про дальнейший прогресс компьютерной техники. Я по опыту знаю, что хорошие клавиатуры работают очень долго: я занимался в начале нулевых фирменными клавиатурами от Compaq, и с годами они могли только испачкаться, но не сломаться. Не удивлюсь, если кто-то до сих пользуется одной из тех тысяч клавиатур, которые я продавал 20 лет назад, и которые были подержанными уже тогда. Они уже морально устарели, так как в них был разъём AT, однако с переходником можно подключить такую клавиатуру в разъём PS/2, а такой разъём — вы будете смеяться — есть даже в моей современной системной плате. Конечно, на тех клавиатурах ещё не было кнопок Win и Fn, но это недостаток не для всех — некоторые этими кнопками вообще не пользуются.

Так вот, представьте на секунду, что прогресс в компьютерной технике остановился. Инженеры упёрлись в стеклянные стены по всем направлениям, и мы замерли на сегодняшнем уровне мощностей. Годы идут, но процессоры не становятся быстрее, жёсткие диски не растут, разрешение у мониторов не увеличивается и так далее.

Тогда компьютеры перестанут устаревать, и детали в них будут выходить из строя только по мере физического износа, то есть в среднем через 50 лет. Вентиляторы нужно будет смазывать или менять, это понятно, а вот оперативная память, допустим, будет переходить по наследству от деда к внуку. И если так, то обычный любитель компьютеров, тратящий на апгрейды в среднем по 15 тысяч рублей в месяц, за 20 лет соберёт компьютер за… 3,6 млн рублей. Этот любитель и сейчас тратить примерно столько же, но сейчас его вложения быстро тают, так как компьютеры устаревают. Я вот совсем недавно видеокарту 3090Ti купил, и у неё была даже избыточная мощность, а потом вышли уже 4090, и в этом месяце выпускают 5090 — гораздо более быстрые. Поэтому мне придётся в итоге видеокарту обновлять, а если бы прогресс остановился, я просто докупил бы вторую 3090Ti, потом ещё одну, и в итоге у меня стояли бы в стойке штук десять таких карт, выдавая на-гора производительность почти суперкомпьютера. Сейчас такое невозможно: компьютеры за миллионы рублей никто домой не покупает, поэтому под них даже драйверов нет.

В общем, подводя итог, мы с вами обречены на рост производительности компьютеров: даже если прогресс паче чаяния замедлит свой бег. И, раз уж мы упомянули видеокарты, докладываю об успешном решении проблемы с костылём-подпоркой, на которую я жаловался прошлый раз (ссылка).

Как видите на фото, неудачную ногу от DeepCool я снял, а на её место поставил элегантную подпорку, найденную по наводке Александра (владельца Дешмайнинг Клаб) на Али. Стоит 549 рублей (ссылка) и выполняет свою работу идеально. Видеокарта сейчас закреплена в зажиме между двумя «полками», а основание подпорки естественным образом и плотно прижимается к днищу корпуса. Можно было бы посадить костыль на липкое основание или даже прикрутить винтами через корпус, но я счёл это уже излишним — всё держится и так. Китайцы молодцы: пожалуй, лучшей конструкции и придумать было нельзя.