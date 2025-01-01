 

Мнение: Пожелание на новый год

01.01.2025, 5:30, Разное
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На новый 2025 год можно лишь пожелать, что, может быть, в новом году нашему народонаселению вдруг надоест играть роль всеобщего изгоя и пакостника. А то ведь даже не в прошлом году, а уже много лет подряд мы не приносим никакой пользы миру, а только – какие-то пакости, более-менее большого масштаба. Заметил, что я стал как-то вдруг скучать по советскому вранью – когда нам постоянно рассказывали, что мы того-то спасли, того-то поддержали, этих вытащили из лап смерти, там справились с природным катаклизмом, там накормили целый народ семью хлебами, там построили электростанцию и кучи каких-то черных ребятишек теперь смотрят по телеку «Ну погоди», а добрые великодушные русские айболиты подарили им всем градусники, «и им сразу стало легче»…

В совке такие сообщения те самые добрые русские люди обычно встречали дружным ворчанием, «Вооот! Сами без порток ходим, водка по талонам, а туда же – градусники всем подряд раздаём! Что ж за власти такие у нас идиотские?!» Я помню своих вечно всем недовольных соотечественников. И я даже с ними обычно мысленно соглашался.

Но вот сейчас меня допекло. Почему-то от нас долгие годы – вообще ничего хорошего в мире. Сплошное жлобство, кровь, убийства. Вот только под Новый Год – нищий Газпром вдруг взял да отказался поставлять газ не менее нищей Молдавии. Как обычно, по русскому обычаю – подгадал под разгар зимы, чтоб загнулись там все от холода!

Может быть, людям у нас поднадоест когда-нибудь этот лозунг «Надо быть скотом»? Заметил, что мы ведь уже и на уровне госпропаганды плюнули на все старания изображать из себя приличных и добрых людей. Агипроп уже не стесняясь гонит миру правду-матку про нас – мол, да, благодарить нас не за что, хорошего ничего от нас не ждите. Бойтесь нас, скотов!

Мы в аду, мама? Тогда, как мне кажется, надо как-то выбираться на поверхность. Может, начать в 2025 году?

Источник: Размышления вольного социолога


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