 

«Ваше место в дурдоме или у магаданской параши»: Дмитрий Медведев поздравил лидеров Запада с Новым годом

01.01.2025, 2:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале традиционное новогоднее обращение к лидерам коллективного Запада. За несколько часов до наступления 2025 года третий президент России пригрозил европейским и американским политикам скорой расправой.

«Глубоко неуважаемые граждане Макрон, Байден, Шольц, а также примкнувшие к ним ничтожества из так называемой Польши и Прибалтики. Запомните одно – ваше место в дурдоме или у магаданской параши. И в 2025 году мы постараемся вас туда отправить на скором курьерском поезде», – сказал Медведев.  

Также экс-президент России обратился к гражданам США и ЕС. Медведев отметил, что несмотря на атмосферу тотальной русофобии, на Западе «ещё есть соборные люди», с которыми Москва и будет в дальнейшем выстраивать отношения.

«Я считаю, что есть нормальные граждане, которые могут стать нашими товарищами, а есть русофобская нечисть, которую мы будем вычищать. Первые пускай готовятся с нами дружить, а вторым лучше запастись ватниками и сухарями», – завершил своё обращение политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / России грозит дефицит штопоров

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Все ракетные пуски “Роскосмоса” за 2024-й

01.01 / Трамп предложил Великобритании стать американским штатом

31.12 / Санкт-Петербург переименуют в Петропервинск

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Поздравление с Новым Годом от Белоусова

31.12 / Краснодарский и Красноярский края объединят в один субъект федерации

31.12 / Мнение: Почему Россия обогнала Японию

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: С Новым Годом!

31.12 / В Центризбиркоме предложили проводить все выборы в период новогодних праздников

31.12 / Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Путиным… Вы ведь только этой новости и ждали?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика