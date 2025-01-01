«Ваше место в дурдоме или у магаданской параши»: Дмитрий Медведев поздравил лидеров Запада с Новым годом

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале традиционное новогоднее обращение к лидерам коллективного Запада. За несколько часов до наступления 2025 года третий президент России пригрозил европейским и американским политикам скорой расправой.

«Глубоко неуважаемые граждане Макрон, Байден, Шольц, а также примкнувшие к ним ничтожества из так называемой Польши и Прибалтики. Запомните одно – ваше место в дурдоме или у магаданской параши. И в 2025 году мы постараемся вас туда отправить на скором курьерском поезде», – сказал Медведев.

Также экс-президент России обратился к гражданам США и ЕС. Медведев отметил, что несмотря на атмосферу тотальной русофобии, на Западе «ещё есть соборные люди», с которыми Москва и будет в дальнейшем выстраивать отношения.

«Я считаю, что есть нормальные граждане, которые могут стать нашими товарищами, а есть русофобская нечисть, которую мы будем вычищать. Первые пускай готовятся с нами дружить, а вторым лучше запастись ватниками и сухарями», – завершил своё обращение политик.

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