России грозит дефицит штопоров

В 2025 году России угрожает дефицит штопоров. Об этом предупреждают в Национальной штопорной ассоциации. Причиной грядущих трудностей эксперты называют введение санкций и сложную технологию производства конструкции.

«Схема была следующей: мы рубили лес, продавали его в Китай, а они отправляли древесину в Австралию, а потом там делали деревянную ручку, но ввиду того, что Канберра ввела антироссийские санкции, то эта запчасть поставлялась в КНР и возвращалась в Россию. Теперь китайцы наш лес не берут из-за риска вторичных санкций, поэтому придётся изрядно поломать голову, чтобы россияне могли открывать вино», – пояснил президент ассоциации Дмитрий Хмельнов.

Трудности также могут возникнуть и из-за металлического стержня, хотя он производится на отечественных предприятиях.

«Стержни для штопоров производятся из хромированной стали, но сейчас в мире резко вырос спрос на этот металл, поэтому все наши изготовители отправляют её на экспорт», – уточнил эксперт.

Решать проблему планируют за счёт обнуления ввозных пошлин на импортные штопоры, а также через закупку древесины и хромированной стали через третьи страны.

—