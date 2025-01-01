 

России грозит дефицит штопоров

01.01.2025, 1:33, Разное
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В 2025 году России угрожает дефицит штопоров. Об этом предупреждают в Национальной штопорной ассоциации. Причиной грядущих трудностей эксперты называют введение санкций и сложную технологию производства конструкции.

«Схема была следующей: мы рубили лес, продавали его в Китай, а они отправляли древесину в Австралию, а потом там делали деревянную ручку, но ввиду того, что Канберра ввела антироссийские санкции, то эта запчасть поставлялась в КНР и возвращалась в Россию. Теперь китайцы наш лес не берут из-за риска вторичных санкций, поэтому придётся изрядно поломать голову, чтобы россияне могли открывать вино», – пояснил президент ассоциации Дмитрий Хмельнов. 

Трудности также могут возникнуть и из-за металлического стержня, хотя он производится на отечественных предприятиях.  

«Стержни для штопоров производятся из хромированной стали, но сейчас в мире резко вырос спрос на этот металл, поэтому все наши изготовители отправляют её на экспорт», – уточнил эксперт.

Решать проблему планируют за счёт обнуления ввозных пошлин на импортные штопоры, а также через закупку древесины и хромированной стали через третьи страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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