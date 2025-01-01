 

Трамп предложил Великобритании стать американским штатом

01.01.2025, 0:33, Разное
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил королю Великобритании Карлу III стать его государству 51-м штатом. Американский лидер считает, что сделка может быть выгодной так как обнулит пошлины на британские товары, поставляемые в Штаты, а Вашингтону «поможет вернуть бывшие колонии».

«Вы же были нашей колонией? Неужели вам не понравилось? – начал свой пост Трамп в социальной Truth Social. – Мы же победили вас в войне, откуда тогда у вас государство?»

Президент США вспомнил своё посещение Лондона и Букингемского дворца и общение с монаршими особами.

«В целом монархи мне показались милыми людьми, правда ваша бабушка стара как Байден. Даже удивляюсь, кто её мог выбрать королевой?» – удивился Трамп.

В заключении своей публикации политик предложил британцам добровольно войти в состав США и намекнул, что военная мощь двух государств несопоставима. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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