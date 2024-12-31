 

Суд выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи по делу о мятеже

31.12.2024, 22:00, Новости дня
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Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Республики Корея Юн Сок Еля по делу о введении военного положения и попытке мятежа.

3 декабря Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

“Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявлял он. Позже президент принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения и выразил готовность понести наказание.


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