Суд выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи по делу о мятеже

Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Республики Корея Юн Сок Еля по делу о введении военного положения и попытке мятежа.

3 декабря Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

“Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявлял он. Позже президент принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения и выразил готовность понести наказание.