Рупор кремлевской пропаганды: С Новым Годом!

Вот и заканчивается 2024-й год. Третий год войны. Время пролетело очень быстро.

Жизнь и работа у меня в целом связаны с этой войной, что безусловно накладывает свой отпечаток на всю мою деятельность.

Можно конечно мечтать о том, как все поменяю после войны, но до ее победного завершения еще надо дожить.

Жаловаться на усталость и стабильное эмоциональное выгорание раз в квартал конечно можно, но в сравнение с усталостью тех, кто пашет в зоне СВО, жаловаться как-то неудобно. Там и усталость и риски несравнимо выше.

Поэтому в своем информационном окопе делаю что могу и что должно, чтобы приблизить завершение войны и достижение целей СВО. Все остальное – после. Как бы банально это не звучало, сейчас на полях сражений куется будущее страны. И от того, насколько успешно будут идти боевые действия зависит то, каким будет это будущее. 2024-й год создал позитивную динамику развития событий, несмотря на все попытки противника сбить нас с этой траектории.

Это сейчас главное, без всяких если и но. Сохранить и преумножить достигнутые успехи.

Всем все прощаю. У тех, кого незаслуженно чем-то обидел в уходящем году – прошу прощения.

Тем кто помогал мне и каналу в течение года – большое человеческое спасибо за помощь и советы.

Всем читателям пожелаю здоровья и творческих достижений. Тем кто на фронте – прежде всего вернуться живыми.

С праздником, с Новым 2025-м годом.

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