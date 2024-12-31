В Центризбиркоме предложили проводить все выборы в период новогодних праздников

На последнем в 2024 году заседании Центризбиркома Элла Памфилова выступила с инициативой проводить все выборы в период новогодних праздников. По её мнению, такое нововведение позволит обеспечить хорошую явку и вместе с ней идеальную легитимность избирательного процесса.

«Мы уже ощутили преимущества трёхдневного голосования, а у семи- или десятидневных выборов результаты будут ещё лучше, – полагает глава ЦИК. – Весной или летом у многих людей дачи, а зимой выбор досуга большинства россиян существенно сужается».

В качестве эксперимента предлагается проводить на участках для голосования детские утренники. Членов избиркомов обяжут работать в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а наблюдателей — в костюмах оленей. Детям избирателей полагается сладкий или иной подарок.

Инициативу Центризбиркома уже в рамках весенней сессии оценят депутаты Госдумы.

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