 

Мнение «аналитика»: О совсем нехорошем с Путиным… Вы ведь только этой новости и ждали?

31.12.2024, 20:35, Разное
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Ну, что тут сказать? Мы все, от бомжа до президента, под Богом ходим… И только Ему ведомы все сроки.

Хотя вот этот конкретно — можно было бы и просчитать заблаговременно. Благо, вся необходимая информация была, что называется, на виду. Более того, прямо перед глазами.

Но опять приходится узнавать самое актуальное по сообщениям иностранцев.

Ибо наши-то #СМИ — когда ещё опомнятся!

Итальянская Corriere della Sera напомнила, что российский президент Владимир #Путин в последний день уходящего 2024 года вправе отметить своеобразный юбилей: 25 лет в главном кабинете Кремля.

Да, всё началось именно 31 января 1999 года. Ещё накануне отставной полковник КГБ Владимир #Путин, «непонятно как» превратившийся из невеликого креслом питерского чиновника в номинально второго человека в государстве, считался одним из претендентов на высший государственный пост в России. Четвёртым или пятым за полтора года. А уже к исходу дня он вдруг стал не только преемником, но и фаворитом будущей электоральной гонки, оказавшись и.о. президента РФ. Это был поистине царский подарок «мухожука» Бориса Ельцина лично отобранному сменщику. После чего собственно президентские выборы 2000 года стали всего лишь формальностью. И не только они, кстати.

С какими итогами юбиляр подошёл к этой знаменательной дате?

С одной стороны, #Россия, в начале 2000-х мечтавшая по экономическим показателям догнать Португалию, одну из беднейших на тот момент стран #ЕС, Теперь входит в десятку крупнейших по размеру ВВП мировых держав. Если же посчитать данный показатель по ППС, место окажется уже четвёртым.

С другой стороны, РФ сейчас крайне уязвима как в экономическом, так и в геополитическом, финансовом и даже в военном отношении. Из-за чего американский Politico причислил Владимира Путина к самым главным лузерам 2024 года. Наряду с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Основания? Истощение военной мощи России в ходе затянувшейся спецоперации, утрата прежнего влияния на Ближнем Востоке, в Африке и даже в #СНГ, а также усиление экономических проблем в условиях растущей милитаризации национального хозяйства и углубляющейся демографической ямы. При этом ни одна из ранее заявленных целей не только не достигнута, но непонятны даже теоретические сроки их достижения.

По сути, четверть века непрестанных трудов на галерах — псу под хвост.

И всё меньше времени и возможностей что-то исправить.

Совсем печально, правда?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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