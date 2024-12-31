У вас есть 72 часа, чтобы заполнить все отели: в Абхазии пригрозили штрафами россиянам, посещающим республику

Власти Абхазии пригрозили штрафами для российских граждан в случае, если они в ближайшие 72 часа не заполнят все гостиницы в стране. К такому шагу в Сухуме были вынуждены прибегнуть из-за рекордно низкого уровня бронирования отелей на новогодние каникулы.

«Средства, ежегодно получаемые от новогоднего туризма, заложены в государственный бюджет Абхазии. Наши учителя, медики, полицейские и прочие рабочие социальной сферы могут остаться без зарплат из-за безответственной позиции российских граждан, внезапно отказавшихся от туров в дружественную республику», – предупредил министр туризма Абхазии Михаил Нгагабуба.

Если россияне не успеют оформить бронь в абхазских гостиницах и санаториях до полуночи 3 января, для компенсации убытков бюджета каждый въезжающий в страну из России будет оплачивать на границе дополнительную пошлину в размере 5 тысяч рублей. Постановление правительства Абхазии будет действовать от этой даты до особого уведомления.

В Минтуризма предупредили гостей республики о существующем энергодефиците, поэтому рекомендовали брать с собой свечи, дизель-генераторы и другие приборы.

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