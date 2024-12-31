Мнение: Русский квантовый компьютер, рост электроники в России и общий промышленный рост

1. В России разрабатывают всё более мощные квантовые квантовые компьютеры, которые считаются вторым передовым краем современных вычислительных технологий. Первый передовой край — это искусственный интеллект, и тут у нас тоже есть достижения, а второй передовой край — квантовые вычисления (ссылка 1, ссылка 2):



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова совместно с Российским квантовым центром создали первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя. Разработка основана на технологии нейтральных атомов рубидия, которые удерживаются в оптических ловушках с помощью лазеров.

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Разработанный прототип представляет собой сложную установку, включающую лазерную систему для охлаждения атомов, сверхвысокий вакуум и оптический доступ. Руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ Станислав Страупе пояснил, что система позволяет создавать массивы из 50 атомов и проводить операции над одиночными кубитами. Он отметил, что технология обладает значительным потенциалом для масштабирования до сотен и тысяч кубитов.

Основных практических применений у квантовых компьютеров два. Первое — взлом современной криптографии, основанной на разложении на множители. Шифр, который раньше считался невзламываемым, полноценные квантовые компьютеры будут вскрывать за одну секунду. Честно говоря, такое себе достижение: когда квантовые компьютеры в итоге заработают в полную мощь, компьютерщики сменять тип шифра на невзламываемый, вот и всё. Например, шифры типа «одноразовый блокнот» просты и практичны, при этом их даже теоретически не взломать. И, кстати, тот факт, что наше государство использует вместо них неуклюжую и дырявую систему ЭЦП — огромная проблема отечественного айти.

Второе применение квантовых компьютеров — предсказание свойств молекул. Если учёным удастся грамотно всё настроить, они смогут изобрести кучу новых материалов: сверхпрочных, сверхпроводящих, сверхскользких и так далее. К примеру, можно будет вычислить химическую формулу нитей для орбитального лифта, чтобы доставлять людей и посылки на орбиту за три копейки. Новые лекарства, понятно, тоже станет легче изобретать…

Но это всё потом. Пока что мы ещё из стадии прототипов не вышли, и я сомневаюсь, что квантовые компьютеры начнут давать яркие практические результаты раньше, чем в 2030-х годах.

2. Электронно-компьютерная промышленность России рапортует о значительном росте производства по итогам неполного 2024 года (ссылка):



За 11 месяцев 2024 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России выросло в годовом выражении на 33,3%, — констатирует Росстат.

139 млрд рублей — объём производства компьютеров, их частей и принадлежностей с января по ноябрь текущего года. Рост в годовом выражении составил 15,2%.

По данным Росстата, в частности, производство компьютеров, их частей и принадлежностей в ноябре выросло на 5,6% по сравнению с ноябрем 2023 года, а по сравнению с октябрем 2024 года — на 9,4%. В абсолютном выражении производство компьютеров в ноябре составило 19,9 млрд рублей.

Это всё живительные санкции. При этом, как показывает опыт, Запад легко вводит санкции, но очень тяжело их снимает. Таким образом, у русской электронной отрасли есть надежда проработать в тепличных условиях как минимум 5-10 лет и вырасти за это время в разы. Размер же имеет огромное значение: чтобы экосистема производства электроники была жизнеспособной, ей надо быть довольно большой.

3. Растёт не только электронная отрасль, растёт вся русская промышленность в целом. Добыча полезных ископаемых слегка припала, примерно на один процент, однако обрабатывающие производства демонстрируют бурный рост (ссылка):

Росстат опубликовал данные о промышленном производстве в январе-ноябре 2024 года.

В ноябре индекс промышленного производства составил 103,7% по сравнению с ноябрём прошлого года, в январе-ноябре 104,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Опережающими темпами продолжают развиваться обрабатывающие производства — 107,2% к ноябрю прошлого года, 108% за 11 месяцев.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств в ноябре показали:

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 144,2% (131,8% за 11 месяцев),

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 123,1% (133,3% за 11 месяцев),

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — 116% (114,1% за 11 месяцев),

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 115,2% (128% за 11 месяцев).

А ведь я говорил в начале СВО, что с русским автопромом всё будет в порядке — даже лучше, чем до экономического блицкрига? И вот, пожалуйста, моё предсказание уже сбывается. Вопреки надеждам иностранцев, автозаводы перезапускаются, запчасти импортозамещаются, выпуск автомобилей стабильно растёт.

Полагаю, если ничего непредвиденного не произойдёт, то в 2025 году рост промышленности продолжится. С Новым годом, дорогие друзья!