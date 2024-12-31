В России разрешат оплачивать покупки плевками

Центральный банк России анонсировал запуск новой платёжной системы «ПлюньПэй», которая позволит россиянам оплачивать товары и услуги с помощью биометрической идентификации слюны.

«Каждый плевок уникален, как отпечаток пальца. Более того, он содержит ДНК владельца, что делает систему абсолютно защищённой от мошенников», — пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, демонстрируя журналистам прототип платёжного терминала со специальной лункой для сбора биоматериала.

В крупных торговых сетях уже начали устанавливать защитные экраны для кассиров. Особые требования предъявляются к точности попадания: промах мимо терминала может быть расценён как административное правонарушение.

«Мы рекомендуем гражданам заранее потренироваться дома. Для удобства можно распечатать мишень в натуральную величину», — отметили в пресс-службе регулятора.

Единственное беспокойство ЦБ вызывает возможность использования системы в зимний период, когда слюна может замерзать на лету. В связи с этим Минфин уже разрабатывает поправки к закону «О национальной платёжной системе», разрешающие в холодное время года использовать для оплаты сосульки.

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