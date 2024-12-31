 

В Одессе демонтирован памятник Владимиру Высоцкому

31.12.2024, 18:40, Новости дня
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В Одессе в ночь на 31 декабря был демонтирован памятник Владимиру Высоцкому, установленный у Одесской киностудии. На этой киностудии он сыграл одну из самых известных своих киноролей – следователя Глеба Жеглова в фильме “Место встречи изменить нельзя”.

О решении снести памятник, установленный в 2012 году, стало известно в конце сентября 2024 года. Тогда же городской исполком постановил убрать памятники Александру Пушкину, Исааку Бабелю и Максиму Горькому – на том основании, что памятники содержат имперскую символику.

Снос памятников и переименования улиц, связанных с Россией и СССР, принял массовый характер в Украине после российского вторжения в эту страну. Летом 2024 года власти Одесской области постановили переименовать более 80 объектов в городе, в том числе улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого.


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