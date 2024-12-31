Уникальная клавиатура Serene Icebreaker может стать вашей — за скромные 1500 долларов

Дизайнеры Serene разработали необычную механическую клавиатуру Icebreaker, отличающуюся уникальным дизайном. Она выполнена из цельной алюминиевой пластины и имеет броский клиновидный дизайн, вдохновленный архитектурой знаменитого здания Flatiron в Нью-Йорке.

Клавиатура оснащена клавишами из алюминия с микроперфорациями, которые позволяют RGB-подсветке просвечивать сквозь них, что смотрится особенно эффектно в темное время суток. Встроенный энкодер EC11 можно запрограммировать на выполнение различных функций, таких как регулировка громкости или редактирование видео.

Новинка доступна в проводном и беспроводном вариантах с Bluetooth-подключением. Беспроводная модель оборудована мощной АКБ емкостью 4000 мА⋅ч, обеспечивающей до 90 дней автономной работы. А благодаря возможности горячей замены клавиш пользователи могут легко настроить макет клавиатуры по своим предпочтениям. Силиконовые демпферы в основании минимизируют шум и вибрацию во время печати.

Цена Icebreaker начинается с 1500 долларов США за базовую проводную модель. Версия с Bluetooth-подключением обойдется в 1600 долларов, а стильный черный цвет добавит к стоимости еще $500. Предварительные заказы на клавиатуру уже открыты, запуск производства запланирован на 28 января.

Источник — Null Society