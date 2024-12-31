Итоги года. Лучшие материалы 2024 года

В конце 2023 года мы опробовали новый формат подведения итогов года – наша редакция выбрала десятку наиболее удачных материалов. В этом году мы продолжаем традицию, но материалов на этот раз будет вдвое больше.

Приняли за наркомана: в Петербурге уволили кондуктора, улыбавшегося пассажирам

Карл III вернул коллекцию кораллов, конфискованную британской полицией у Клары Цеткин

Французские чиновники массово исчезают после визита чёрных фургонов с надписью «Круассаны»

Житель Сан-Франциско погиб при попытке ограбить беспилотное аэротакси

Выпускник мехмата МГУ несколько лет пытался пригласить на свидание воображаемую девушку

Пенсионер из Подмосковья, на заборе которого разросся вьюнок, стал наркобароном и сбежал в Колумбию

В русский язык вернут твёрдый знак

В шахматах появятся послематчевые пенальти

В Кимрах воскрес человек, узнавший о стоимости ритуальных услуг

Жители забайкальского села шестой год подряд садятся на зиму в тюрьму, чтобы сэкономить на дровах

Монах Валаамского монастыря, превращавший воду в вино, обвинён в незаконном обороте алкоголя

В Сколково представили не имеющий аналогов помощник для водителя – систему удержания в колее

Tesla Cybertruck оказался менее безопасным, чем советский микроавтобус «Латвия»

Московский школьник, проваливший ЕГЭ, собрал дома первый смартфон, состоящий полностью из советских компонентов

Благодаря сочинениям школьников «Как я провёл лето» удалось раскрыть около 10 тысяч преступлений

«Остановитесь оба!»: Григорий Явлинский рассказал, как спас девушку от грабителя в подворотне

Красноярец, заплативший гомеопату резаной бумагой, «отбился» от судебного иска

Студент из Китая вычислил все цифры числа Пи в уме и получил пожизненный отпуск

Новый год без мандаринов: Россельхознадзор сообщил об обнаружении нового вредителя – абхазской плодожорки

«Это большевицкая рецептура»: оказалось, что настоящий салат «Оливье» нужно готовить с рыбой, грибами и репой

—