 

Итоги года. Лучшие материалы 2024 года

31.12.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце 2023 года мы опробовали новый формат подведения итогов года – наша редакция выбрала десятку наиболее удачных материалов. В этом году мы продолжаем традицию, но материалов на этот раз будет вдвое больше. 

Приняли за наркомана: в Петербурге уволили кондуктора, улыбавшегося пассажирам 

Карл III вернул коллекцию кораллов, конфискованную британской полицией у Клары Цеткин

Французские чиновники массово исчезают после визита чёрных фургонов с надписью «Круассаны»

Житель Сан-Франциско погиб при попытке ограбить беспилотное аэротакси

Выпускник мехмата МГУ несколько лет пытался пригласить на свидание воображаемую девушку

Пенсионер из Подмосковья, на заборе которого разросся вьюнок, стал наркобароном и сбежал в Колумбию

В русский язык вернут твёрдый знак

В шахматах появятся послематчевые пенальти

В Кимрах воскрес человек, узнавший о стоимости ритуальных услуг

Жители забайкальского села шестой год подряд садятся на зиму в тюрьму, чтобы сэкономить на дровах

Монах Валаамского монастыря, превращавший воду в вино, обвинён в незаконном обороте алкоголя

В Сколково представили не имеющий аналогов помощник для водителя – систему удержания в колее

Tesla Cybertruck оказался менее безопасным, чем советский микроавтобус «Латвия»

Московский школьник, проваливший ЕГЭ, собрал дома первый смартфон, состоящий полностью из советских компонентов

Благодаря сочинениям школьников «Как я провёл лето» удалось раскрыть около 10 тысяч преступлений

«Остановитесь оба!»: Григорий Явлинский рассказал, как спас девушку от грабителя в подворотне

Красноярец, заплативший гомеопату резаной бумагой, «отбился» от судебного иска

Студент из Китая вычислил все цифры числа Пи в уме и получил пожизненный отпуск

Новый год без мандаринов: Россельхознадзор сообщил об обнаружении нового вредителя – абхазской плодожорки

«Это большевицкая рецептура»: оказалось, что настоящий салат «Оливье» нужно готовить с рыбой, грибами и репой

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Система Alta Ares

31.12 / Мнение: Некрофилия, как и было сказано

30.12 / Мнение: Тёмная сторона материнского капитала

30.12 / Мнение: Начало вымирания человечества, 10 миллиардов не будет и глобальное старение

30.12 / Многодетным чиновникам разрешат брать взятки

30.12 / Мнение «аналитика»: О ме-е-едленном прозрении украинцев… Всё было зря?

30.12 / Мнение: Первый русский газовоз ледового класса, Молдавии отключат газ, Европа рекордно закупает русский СПГ

30.12 / Виктору Цою посмертно присвоили звание народного артиста КНДР

30.12 / Мнение: Типаж “Хабалка”. Королева русского театра.

30.12 / «Тоже люди»: спасателей и врачей скорой помощи впервые отправили в полноценные новогодние отпуска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика