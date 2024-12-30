 

Глава МВД Германии – исполнитель теракта в Магдебурге, возможно, психически болен

30.12.2024, 22:50, Новости дня
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сказала в понедельник, 30 декабря, что имеются признаки того, что подозреваемый в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, страдает психическим расстройством.

Фезер сказала журналистам, что мотив преступника пока не установлен, но “имеются яркие признаки патологической психики”, добавив, что необходимо извлечь уроки и отслеживать потенциальных преступников, имеющих психологические расстройства.

“Такие преступники не соответствуют ни одному профилю угрозы”, – сказала она, отметив, что службам безопасности понадобятся “другие индикаторы и другой план действия” для борьбы с ними.

Фезер сделала заявление для прессы после того, как ответила на вопросы на закрытом заседании парламентского комитета, который изучал предпосылки нападения 20 декабря, в результате которого пять человек погибли и более 200 получили ранения.

20 декабря в Магдебурге, на рождественской ярмарке, водитель направил автомобиль, двигавшийся на большой скорости, в толпу. Водитель был задержан после того, как проехал по территории ярмарки более 400 метров. Задержанный – врач, выходец из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен. Он проживал в Бернбурге и работал психологом и психиатром в исправительном учреждении в клинике в Бернбурге. Иммигрировал в Германию в марте 2006 года, был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в Германии.

В 2019 году Талеб аль-Абдулмохсен в интервью Frankfurter Rundschau и Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал себя “самым агрессивным критиком ислама” и говорил, что “хорошего ислама не существует”. В том же году в интервью Der Spiegel он рассказывал, как помогает саудовцам перебраться в Германию. Позже он критиковал власти ФРГ, заявляя: “Германия преследует саудовских просителей убежища внутри и за пределами Германии, чтобы разрушить их жизни”. По его версии, предпочтения отдавались беженцам из Сирии. Также он утверждал, что “Германия хочет исламизировать Европу”.

В мае 2024 года Талеб аль-Абдулмохсен написал в соцсетях: “Я действительно готовлюсь умереть в этом году. Причина: я добьюсь справедливости любой ценой. А немецкие власти препятствуют любому мирному пути к справедливости”. За несколько минут до теракта он опубликовал еще несколько видео. В одном из них он сказал: “Сама полиция – преступники. В этом случае я считаю немецкую нацию, я считаю немецких граждан ответственными за то, что меня ждет”.


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