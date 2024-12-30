Рупор кремлевской пропаганды: Конклав
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Новости кино.
Решил посмотреть фильм "Конклав" про выборы Папы Римского.
В итоге выяснилось, что выбор в финале был между фанатиком призывающим убивать мусульман и гермафродитом из Афганистана. В итоге победил гермафродит из Афганистана, который всех убедил, что голосовать надо за него заявлением "Да что вы знаете о войне?!"
Смотрите в лучших подпольных кинотеатрах Кабула.
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Источник: Colonel Cassad
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