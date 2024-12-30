Рупор кремлевской пропаганды: Конклав

Новости кино.

Решил посмотреть фильм "Конклав" про выборы Папы Римского.

В итоге выяснилось, что выбор в финале был между фанатиком призывающим убивать мусульман и гермафродитом из Афганистана. В итоге победил гермафродит из Афганистана, который всех убедил, что голосовать надо за него заявлением "Да что вы знаете о войне?!"

Смотрите в лучших подпольных кинотеатрах Кабула.

—