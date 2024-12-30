 

Многодетным чиновникам разрешат брать взятки

30.12.2024, 19:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рабочая группа подкомитета по управлению и развитию комитета Государственной думы по охране и физкультуре намерена разрешить многодетным чиновникам брать взятки. В основе этой идеи – тезис о том, что доходов среднестатистической семьи в России пока не хватает, чтобы полноценно «тянуть» многодетную семью.

«Мы изучили вопрос и пришли к выводу, что это (декриминализация взяток – прим.) простимулирует рождаемости. При наличии 3 детей чиновникам разрешим брать взятки до 1 млн рублей в год, при 4 и более детях верхний предел будет 10 млн рублей, либо вообще отменим его», – сказал представитель рабочей группы Василий Пичугин.

Также депутат посетовал на социальную безответственность россиян, не желающих заводить детей и в качестве примера привёл свою собственную семью, где уже есть 4 ребёнка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Мнение «аналитика»: О ме-е-едленном прозрении украинцев… Всё было зря?

30.12 / Мнение: Первый русский газовоз ледового класса, Молдавии отключат газ, Европа рекордно закупает русский СПГ

30.12 / Виктору Цою посмертно присвоили звание народного артиста КНДР

30.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Это была не паранойя…

30.12 / Мнение: Типаж “Хабалка”. Королева русского театра.

30.12 / «Тоже люди»: спасателей и врачей скорой помощи впервые отправили в полноценные новогодние отпуска

30.12 / Google Street View случайно запечатлел убийцу, прятавшего тело жертвы в багажник

30.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Август-ноябрь 2024

30.12 / В МВД рекомендовали россиянам поменьше улыбаться в общественных местах во избежание несанкционированной оплаты улыбкой

30.12 / Александр Панайотов поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика