Многодетным чиновникам разрешат брать взятки

Рабочая группа подкомитета по управлению и развитию комитета Государственной думы по охране и физкультуре намерена разрешить многодетным чиновникам брать взятки. В основе этой идеи – тезис о том, что доходов среднестатистической семьи в России пока не хватает, чтобы полноценно «тянуть» многодетную семью.

«Мы изучили вопрос и пришли к выводу, что это (декриминализация взяток – прим.) простимулирует рождаемости. При наличии 3 детей чиновникам разрешим брать взятки до 1 млн рублей в год, при 4 и более детях верхний предел будет 10 млн рублей, либо вообще отменим его», – сказал представитель рабочей группы Василий Пичугин.

Также депутат посетовал на социальную безответственность россиян, не желающих заводить детей и в качестве примера привёл свою собственную семью, где уже есть 4 ребёнка.

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