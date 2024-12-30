 

Мнение «аналитика»: О ме-е-едленном прозрении украинцев… Всё было зря?

30.12.2024, 19:45, Разное
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До некоторых доходит хуже, чем до жирафа. Хотя, конечно, некоторые говорят, что лучше поздно, чем никогда. Главное, чтобы не стало слишком поздно.

Сейчас, на исходе третьего года конфликта настроения Украины медленно смещаются в сторону Добра и Света. То есть, к принятию всем давно уже очевидной реальности. И главное, что теперь принимают украинцы — это… безосновательность и бесполезность великой «Европейской мечты».

По данным украинского КМИС, опубликованным в Foreign Affairs, доля украинцев, верящих в перспективу процветания страны в составе #ЕС через 10 лет, сократилась с 88% в октябре 2022 года до 55% в нынешнем декабре. Более того, уже каждый пятый украинец считает, что через 10 лет #экономика страны будет разрушена, а многие граждане эмигрируют.

И по мере принятия этой горькой правды популярность идеи «отложить» освобождение подконтрольных РФ территорий выросла с 10% в мае 2023 года до 38% к концу 2024 года. Доля пессимистов во взгляде на будущее страны за последний год увеличилась полуторакратно — с 19% до 28%.

В общем, 30 лет украинцам дурили голову цеевропейством. Ради этой мрии они поссорились с Россией. Ради неё же довели просто ссору до прямого военного конфликта. Но три года специальной военной операции выбили эту химеру из половины украинских голов.

А для полного принятия потребуется ещё три года?

Или окончательное прозрение наступит рантше?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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