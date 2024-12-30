Google Street View случайно запечатлел убийцу, прятавшего тело жертвы в багажник

Испанская полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве кубинского мигранта. Он пропал без вести год назад, после чего родственники получили несколько странных сообщений с его телефона о том, что тот покидает страну и больше не выйдет на связь. Было начато расследование, в ходе которого случайно обнаружили ключевую улику – снимок сервиса Google Street View, на котором с большой вероятностью запечатлено тело убитого.

При изучении обстоятельств пропажи мужчины подозрения пали на его бывшую подругу, а также ее нового бойфренда. Полиция проследила их передвижения до крошечной деревни Тахуэко. Именно там машина Google Street View сделала снимок, на котором человек с усилием пытается запихнуть объемный и тяжелый мешок в багажник автомобиля. Сопоставив факты, следователи пришли к выводу, что в мешке, по всей видимости, было тело жертвы.

Расследование еще продолжается, но уже найдены фрагменты тела убитого, что однозначно указывает на факт преступления. Кадры от Google Street View стали важным подспорьем в работе следователей. На снимках оттуда нередко можно увидеть много странного и порой даже пугающего. Но это тот редкий случай, когда неожиданные детали на фото сервиса оказались полезными в действительно серьезном деле.Источник — Policia