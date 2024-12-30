 

Google Street View случайно запечатлел убийцу, прятавшего тело жертвы в багажник

30.12.2024, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Испанская полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве кубинского мигранта. Он пропал без вести год назад, после чего родственники получили несколько странных сообщений с его телефона о том, что тот покидает страну и больше не выйдет на связь. Было начато расследование, в ходе которого случайно обнаружили ключевую улику – снимок сервиса Google Street View, на котором с большой вероятностью запечатлено тело убитого.

При изучении обстоятельств пропажи мужчины подозрения пали на его бывшую подругу, а также ее нового бойфренда. Полиция проследила их передвижения до крошечной деревни Тахуэко. Именно там машина Google Street View сделала снимок, на котором человек с усилием пытается запихнуть объемный и тяжелый мешок в багажник автомобиля. Сопоставив факты, следователи пришли к выводу, что в мешке, по всей видимости, было тело жертвы.

Расследование еще продолжается, но уже найдены фрагменты тела убитого, что однозначно указывает на факт преступления. Кадры от Google Street View стали важным подспорьем в работе следователей. На снимках оттуда нередко можно увидеть много странного и порой даже пугающего. Но это тот редкий случай, когда неожиданные детали на фото сервиса оказались полезными в действительно серьезном деле.Источник &#8212 Policia


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Август-ноябрь 2024

30.12 / В МВД рекомендовали россиянам поменьше улыбаться в общественных местах во избежание несанкционированной оплаты улыбкой

30.12 / Александр Панайотов поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.12 / Мнение «аналитика»: О тайной возне вокруг Украины… Ну, здравствуй, долгожданный мир?

30.12 / «Надо было смотреть, куда идёшь»: в Дагестане суд оправдал водителя, сбившего пенсионерку, которая шла на свой зелёный

30.12 / Новейшие AirPods Pro смогут мониторить сердечный ритм и температуру тела

30.12 / Первым Дедом Морозом на Руси был Малюта Скуратов

30.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Число безработных в США в 2024 году увеличилось на 800 000

30.12 / С 1 января операторы связи перейдут на посимвольную тарификацию SMS

30.12 / Рупор кремлевской пропаганды: РКН зарегистрировал свыше 49 000 блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика