 

В МВД рекомендовали россиянам поменьше улыбаться в общественных местах во избежание несанкционированной оплаты улыбкой

30.12.2024, 15:33, Разное
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Улыбка может
стать причиной финансовых потерь: за 2024 год Министерство внутренних дел
зафиксировало 43 случая, когда граждане, случайно улыбнувшись в магазине
или аптеке, оплачивали чужой заказ против своей воли. Несмотря на то, что во
всех этих случаях деньги вернулись к законным владельцам, МВД рекомендует
принять ряд профилактических мер для предотвращения таких инцидентов.

«Самое важное –
это не улыбаться и сохранять серьёзное, сосредоточенное выражение лица, –
говорит советник отдела борьбы с экономическими преступлениями Василий
Ярошенко. – Придерживаться этого правила нужно всюду, где могут быть
установлены платёжные терминалы с функцией распознавания улыбки: в магазинах,
аптеках и торговых центрах, возле турникетов метро, в аэропорту. Если вдруг вы
почувствовали непреодолимое желание улыбнуться, то есть ряд простых правил,
которые помогут вам сохранить свои деньги».

Чтобы платёжный
терминал случайно не расплатился вашей улыбкой за чужую покупку, эксперты рекомендуют
почаще вспоминать о насущных проблемах, находясь в зонах риска. Лучше всего
подходят воспоминания о грядущем платеже по ипотеке или кредиту, о росте
стоимости потребительской корзины и отсутствии индексации зарплат. Если эти
простые меры не помогают, экстренную помощь могут оказать Telegram-каналы военкоров, рассказывающие о состоянии дел
на фронте и в тылу СВО. В самых крайних случаях специалисты рекомендуют читать
прогнозы оппозиционеров о будущем
российской экономики.

Соблюдая эти
простые меры, вы надёжно обезопасите свои электронные счета и сведёте к
минимуму риск несанкционированной оплаты вашей улыбкой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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