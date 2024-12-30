В США объявлен траур в связи с кончиной Джимми Картера

Президент США Джо Байден объявил 9 января днем национального траура в связи с кончиной на 101-м году жизни бывшего американского президента Джимми Картера. Государственные флаги будут приспущены в течение 30 дней, до 29 января 2025 года. Государственные церемонии прощания состоятся в Вашингтоне и Атланте. Церемония погребения будет носить частный характер и пройдет в Плейнсе, штат Джорджия.

“Джимми Картер прожил жизнь, которую можно измерить не словами, а делами. Просто посмотрите на его жизнь. Дело его жизни. Он работал над искоренением болезней. Не только дома, но и в других странах. Он ковал мир, продвигал гражданские права, права человека. Содействовал свободным и справедливым выборам по всему миру. Он строил жилье для бездомных своими руками”, – заявил Байден.

Картер родился и вырос в Плейнсе (штат Джорджия), в семье фермеров, выращивавших арахис. В 1946 году выпустился из Военно-морской академии США и присоединился к военно-морским силам США. После демобилизации из армии поддержал развивавшееся движение за права чернокожих в США и стал активистом Демократической партии. С 1967 по 1971 года был сенатором штата Джорджия от 14-го избирательного округа, а после окончания срока стал губернатором штата Джорджия. Несмотря на то, что Картер был слабо известен за пределами своего родного штата, в 1976 он стал кандидатом на президентских выборах от Демократической партии и победил республиканца Джеральда Форда.

В первые дни на посту президента Джимми Картер объявил амнистию всем уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны, а также принял меры для остановки периода стагфляции. Под его руководством были созданы министерство образования США и министерство энергетики США. Последние годы его президентства сопровождались энергетическим кризисом, захватом американских заложников в Иране и советским вторжением в Афганистан, в ответ на которое он закончил период проведения политики detente c СССР и выдвинул свою доктрину. На президентских выборах в 1980 году он потерпел разгромное поражение, уступив Рональду Рейгану. Его президентство оценивается экспертами как “ниже среднего”, однако деятельность после ухода с поста президента традиционно оценивается высоко.

После завершения своих полномочий он основал центр Картера – некоммерческую организацию по защите прав человека, и получил Нобелевскую премию мира за работу, связанную с центром. Джимми Картер написал несколько книг, включающие в себя как политические мемуары, так и поэзию.

В 2002 году Джимми удостоился Нобелевской премии мира, в том числе за достижение мира между Израилем и Египтом. Картер резко выступал против Исламской революции в Иране и советского вторжения в Афганистан, результатом последнего стал бойкот Московской олимпиады.

В последние десятилетия он выступал с резкой критикой еврейского государства, обвиняя Израиль в “апартеиде”. В 2015 году, во время его визита, с ним отказались встречаться президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.