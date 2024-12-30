Новейшие AirPods Pro смогут мониторить сердечный ритм и температуру тела

Компания Apple работает над новым поколением AirPods Pro. Как сообщает авторитетный инсайдер, журналист Марк Гурмэн, наушники могут получить ряд неожиданных функций. По его словам, в настоящее время Apple тестирует такие возможности AirPods Pro, такие как мониторинг серечного ритма и температуры тела.

Их конкурентом выступают Apple Watch, которые демонстрируют более точные измерения, но и AirPods показывают весьма обнадеживающие результаты. Также Гурмэн сообщает о возрождении идеи оснащения AirPods встроенной камерой. Эта концепция уже обсуждалась в прошлом году, однако появление AirPods с камерой ожидается не раньше, чем через несколько лет.

По инсайдерским данным, Apple придает этому проекту высокий приоритет в связи с развитием собственных сервисов искусственного интеллекта. Но новый функционал, по мнению Гурмэна, можно будет реализовать только в AirPods Pro следующего поколения. Когда проект достигнет коммерческой зрелости — неизвестно, сейчас он в самом начале этого пути.Источник — Power On