С 1 января операторы связи перейдут на посимвольную тарификацию SMS

Согласно новому постановлению Минкомсвязи, с 1 января 2025

года операторам подвижной радиосвязи разрешено тарифицировать

текстовые сообщения пользователей посимвольно.

По словам чиновников, абоненты получают большой объём входящих

сообщений от разных сервисов, и зачастую они содержат рекламу,

распространение которой при оплаченном тарифе за связь считается нежелательным

для пользователей. Ещё одним плюсом нововведения в ведомстве назвали

потенциальное снижение активности мошеннических SMS.

Сэкономить смогут и юрлица так как абоненты будут получать ту

информацию, которую прочитают со стопроцентной вероятностью.

«Многие абоненты жалуются в контролирующие органы, что оператор связи

предоставляет им громадные пакеты услуг по отправке текста, например, 5 тысяч SMS в месяц, которыми они не пользуются, – пояснил замглавы Минкомсвязи Касым Шукенов. – Теперь этот лимит будет преобразован в

посимвольный – абонент получит возможность отправить целых 5

тысяч символов в одном сообщении».

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