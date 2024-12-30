 

С 1 января операторы связи перейдут на посимвольную тарификацию SMS

30.12.2024, 9:33, Разное
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Согласно новому постановлению Минкомсвязи, с 1 января 2025
года операторам подвижной радиосвязи разрешено тарифицировать
текстовые сообщения пользователей посимвольно.

По словам чиновников, абоненты получают большой объём входящих
сообщений от разных сервисов, и зачастую они содержат рекламу,
распространение которой при оплаченном тарифе за связь считается нежелательным
для пользователей. Ещё одним плюсом нововведения в ведомстве назвали
потенциальное снижение активности мошеннических SMS.

Сэкономить смогут и юрлица так как абоненты будут получать ту
информацию, которую прочитают со стопроцентной вероятностью.

«Многие абоненты жалуются в контролирующие органы, что оператор связи
предоставляет им громадные пакеты услуг по отправке текста, например, 5 тысяч SMS в месяц, которыми они не пользуются, – пояснил замглавы Минкомсвязи Касым Шукенов. – Теперь этот лимит будет преобразован в
посимвольный – абонент получит возможность отправить целых 5
тысяч символов в одном сообщении».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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