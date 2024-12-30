Экс-президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

В воскресенье, 29 декабря, стало известно о смерти 39-го президента США, лауреата Нобелевской премии мира Джимми Картера. Ему было 100 лет. О смерти экс-президента США сообщил его сын, Джеймс Картер.

В феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что после серии госпитализаций Джимми Картер прекратит лечение и будет находиться дома, где ему будет обеспечен уход. В последние годы он проходил лечение от агрессивной формы меланомы.

Розалина Картер, с которой Джимми Картер был женат более 77 лет, скончалась 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет.

Картер – выходец из семьи фермеров, выращивавших арахис. В политику он пришел в 1960-е годы, став сенатором штата Джорджия, а в 1976 году участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии и победил. На посту президента Картер находился с 1977 по 1981 год, пытался остаться в Овальном кабинете на второй срок, но проиграл выборы Рональду Рейгану.

В 2002 году Джимми удостоился Нобелевской премии мира, в том числе за достижение мира между Израилем и Египтом. Картер резко выступал против Исламской революции в Иране и советского вторжения в Афганистан, результатом последнего стал бойкот Московской олимпиады.

В последние десятилетия он выступал с резкой критикой еврейского государства, обвиняя Израиль в “апартеиде”. В 2015 году, во время его визита, с ним отказались встречаться президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.