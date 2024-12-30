 

Рупор кремлевской пропаганды: РКН зарегистрировал свыше 49 000 блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

30.12.2024, 1:10, Разное
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РКН зарегистрировал свыше 49 000 блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

По регистрации блогеров с аудиторией свыше 10 000 подписчиков в РКН.

1. Подано 135 000 заявлений.
2. Зарегистрировано 49 000 блогеров (практически армейский корпус)
3. 30 000 заявлений отклонено.

Как показывает статистика, регистрируют явно не всех подряд.
Закон о регистрации блогов начинает действовать с 1 января 2025 года.
Там собственно и посмотрим на правоприменительную практику. Некоторые поэтому и не регистрируются,, потому что хотят посмотреть, как все это будет работать.

PS. Кстати, вчера обнаружил, что во внутренней статистике TG.Stat появилась плашка "Зарегистрирован в Роскомнадзоре".
ЖЖ у меня зарегали куда как быстрее чем Телегу.

PS2. А вы зарегались в РКН?

Источник: Colonel Cassad


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