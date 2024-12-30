Рупор кремлевской пропаганды: РКН зарегистрировал свыше 49 000 блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

РКН зарегистрировал свыше 49 000 блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

По регистрации блогеров с аудиторией свыше 10 000 подписчиков в РКН.

1. Подано 135 000 заявлений.

2. Зарегистрировано 49 000 блогеров (практически армейский корпус)

3. 30 000 заявлений отклонено.

Как показывает статистика, регистрируют явно не всех подряд.

Закон о регистрации блогов начинает действовать с 1 января 2025 года.

Там собственно и посмотрим на правоприменительную практику. Некоторые поэтому и не регистрируются,, потому что хотят посмотреть, как все это будет работать.

PS. Кстати, вчера обнаружил, что во внутренней статистике TG.Stat появилась плашка "Зарегистрирован в Роскомнадзоре".

ЖЖ у меня зарегали куда как быстрее чем Телегу.

PS2. А вы зарегались в РКН?

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