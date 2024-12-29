 

Лидер талибов приказал замуровать окна в “женских помещениях”

29.12.2024, 23:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный лидер находящегося у власти в Афганистане движения “Талибан” Забинулла Муджахид отдал распоряжение замуровать окна, через которые можно увидеть кухню, внутренний дворик здания и колодец. В новых домах делать такие окна запрещено.

В распоряжении отмечается, что эти помещения обычно используются женщинами. “Наблюдение за женщинами, работающими на кухне, во внутренних двориках или набирающих воду у колодца может привести к непристойным последствиям”, – цитирует богослова телеканал France 24.

После повторного прихода к власти в Афганистане летом 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, однако очень быстро отказались от этого обещания. Постепенно женщины оказались полностью вытесненными из общественного пространства.

Для девочек открыто только начальное образование, женщины предельно ограничены в трудоустройстве, им положено придерживаться строгого дресс-кода. Женщины и их голоса исчезают из трансляций телевидения и радио. Им ограничен доступ в парки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / 179 погибших в авиакатастрофе, в Южной Корее объявлен семидневный траур

29.12 / В США скончался старейший участник битвы при Перл-Харборе

29.12 / Джон Кирби – “Корейцы совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен к украинцам”

29.12 / Ильхам Алиев – “Самолет Баку-Грозный разбился из-за российского обстрела”

29.12 / Выезжающих за границу россиян начнут ставить на учет в рамках “борьбы с экстремизмом”

29.12 / Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 177 человек

29.12 / Состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили

29.12 / В Грузии прошли манифестации против вступления в должность пророссийского президента

29.12 / В Южной Корее разбился пассажирский самолет, множество погибших

28.12 / Итальянская полиция обвинила в кибератаках пророссийскую хакерскую группу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика