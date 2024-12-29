 

Мнение «аналитика»: О прямой пощёчине Путину… Придётся стерпеть?

29.12.2024, 20:55, Разное
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Разок ступившему на скользкую дорожку извинений и признаний, с неё уже не сойти. В том числе и по этой причине #США никогда не извиняются и не признают своей неправоты.

Но #Россия — не Америка. При всех амбициях сверхдержавы силёнки уже не те. И это чувствуют все вокруг. Аромат подраненной жертвы манит и возбуждает хищников, даже мелких. И вот…

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвигает своему российскому визави новые условия и требования. Несмотря на ранее принесённые извинения и соболезнования.

В продолжение темы Баку требует от Москвы «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций» в ситуации с катастрофой самолета AZAL. Об этом Ильхам Алиев заявил в интервью AZ TV. «Это наши условия. Первое из них уже было предоставлено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты», — подчеркнул президент Азербайджана.

Он добавил ещё несколько слов. Мало приятных для Владимира Путина.

Во-первых, по утверждению азербайджанского президента, «факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолёт получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Он был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолёту. А следующие были нанесены ему при обстреле с земли».

Во-вторых, подчеркнул Ильхам Алиев, «одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона, а это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».

То есть, Баку прямо отвергает все накануне предложенные Москвой компромиссные формулировки. Причём делает это в подчёркнуто унизительной для Кремля форме открытых, почти ультимативных требований. И хочет сатисфакции по полной.

Наверное, получит всё.

Потому что за Азербайджаном стоит Турция, а также отчасти ЕС и Китай. А у России какие союзники?

Значит, придётся унижаться, просить и терпеть?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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