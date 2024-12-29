 

В России запущено передовое производство композитных ветролопастей

29.12.2024, 19:30, Разное
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Специалистами композитного подразделения «Росатома» на новой площадке в Ульяновске налажен выпуск композитных лопастей для ветрогенераторов. Причем речь идет о полной производственной цепочке — от подготовки сырья до выпуска готовой продукции.

Сейчас на предприятии производят ветролопасти, длиной 51 метр и массой всего 8,5 тонны, что обусловлено применением российских материалов в текущем соотношении 10 % угле- и 90 % стеклокомпозитов. Срок их эксплуатации составит как минимум 25 лет.

Данное производство сможет закрыть потребности перспективных российских программ и проектов по ветряной энергетике и увеличить в них долю отечественного оборудования с текущих 68 % до более серьезных 85 %.

В скором времени новая производственная линия выйдет на расчетную мощность с планируемым ежегодным выпуском порядка 450 ветряных лопастей, которыми можно обеспечить около 150 энергогенерирующих установок. Первыми выпущенными ветролопастями будет оснащаться Новолакская ветроэлектростанция, которую «Росатом» возводит в Дагестане.Источник &#8212 Росатом


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