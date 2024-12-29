 

Джон Кирби – “Корейцы совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен к украинцам”

29.12.2024, 19:00, Новости дня
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Среди северокорейских военнослужащих, отправленных на фронт в Курской области, есть случаи самоубийств, рассказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Они делают это, чтобы предотвратить репрессии в отношение семей в случае попадания в плен.

Кирби, которого цитирует NBC, сообщил, что за истекшую неделю потери корейских солдат убитыми составили около 1000 человек. “Очевидно, что российское и корейское командование использует их как расходный материал, отправляя их на безнадежные массовые штурмы”, – заявил он.

Он добавил: северокорейских солдат отмечает крайне высокая мотивация, они готовы продолжать атаки, даже если эти атаки обречены на провал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что КНДР потеряла убитыми и ранеными в Курской области 3000 солдат. “Их практически невозможно захватить в плен. Известны случаи, когда огонь по ним открывали свои же”, – рассказал глава государства.


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