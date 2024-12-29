 

Маск ушёл из X в Bluesky из-за непрекращающейся травли

29.12.2024, 17:33, Разное
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Илон Маск объявил об уходе из социальной сети X, поскольку там он постоянно подвергается оскорблениям от неуравновешенных пользователей. По словам миллиардера, руководство сети превратило её в «свалку токсичных отходов».

Предприниматель заявил, что уже несколько лет в соцсети практически не осуществляется модерация. С помощью X сотни тысяч психически ненормальных и социально опасных людей оскорбляют других пользователей и угрожают им.

«Поскольку я принципиально не пользуюсь чёрными списками, выход остаётся один: перейти в социальную сеть, где есть хоть какие-то правила. В связи с этим я завёл аккаунт в Bluesky», – объявил Маск.

Маск добавил, что если ему понравится в новой соцсети Джека Дорси, он приобретёт и её тоже.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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