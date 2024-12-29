Ильхам Алиев – “Самолет Баку-Грозный разбился из-за российского обстрела”

Президент Азербаджана Ильхам Алиев принял участие в прошедшей в Международном аэропорту Баку церемонии прощания с членами экипажа, погибшими при крушении под Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный.

Азербайджанский лидер возложил ответственность за гибель авиалайнера на Россию, подчеркнув при этом, что самолет был сбит не специально. Он призвал Россию признать свою вину. “К сожалению, первые три дня мы не слышали от РФ ничего, кроме бредовых версий”, – цитирует главу государства агентство APA.

“Тот факт, что фюзеляж весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц. Некоторые круги РФ предпочли придерживаться этой версии. Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести”, – констатировал Алиев.

Он также сообщил, что требования Азербайджана были переданы российской стороне: “Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации”.