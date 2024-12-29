 

Ильхам Алиев – “Самолет Баку-Грозный разбился из-за российского обстрела”

29.12.2024, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Азербаджана Ильхам Алиев принял участие в прошедшей в Международном аэропорту Баку церемонии прощания с членами экипажа, погибшими при крушении под Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный.

Азербайджанский лидер возложил ответственность за гибель авиалайнера на Россию, подчеркнув при этом, что самолет был сбит не специально. Он призвал Россию признать свою вину. “К сожалению, первые три дня мы не слышали от РФ ничего, кроме бредовых версий”, – цитирует главу государства агентство APA.

“Тот факт, что фюзеляж весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц. Некоторые круги РФ предпочли придерживаться этой версии. Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести”, – констатировал Алиев.

Он также сообщил, что требования Азербайджана были переданы российской стороне: “Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Выезжающих за границу россиян начнут ставить на учет в рамках “борьбы с экстремизмом”

29.12 / Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 177 человек

29.12 / Состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили

29.12 / В Грузии прошли манифестации против вступления в должность пророссийского президента

29.12 / В Южной Корее разбился пассажирский самолет, множество погибших

28.12 / Итальянская полиция обвинила в кибератаках пророссийскую хакерскую группу

28.12 / Правительство России запретило совершать звонки через интернет на телефоны

28.12 / Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана извинился за “инцидент” с самолетом

28.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1039-й день войны

28.12 / Генштаб ВСУ – в Орловской области уничтожен склад дронов-камикадзе “Shahed”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика