Мнение: Дураков учат

Будем продавать от границы. Если разрешат

…факт в том, что росвласти почему-то очень сильно застеснялись тому обстоятельству, что самолет над Грозным был, по сути, сбит. И теперь ситуация проясняется – видимо, на Азербайджан были виды у Газпрома, он должен сейчас помочь тем, что купит у Газпрома газ, чтобы уже от своего имени потом продать для прокачки в Европу через Украинскую ГТС. Ссориться с Алиевым абсолютно не с руки нашим идиотам. И вот они стесняются до сих пор, ведут себя как придурки конченые.

Меня забавляет то обстоятельство, что сейчас, как выясняется, идут мощнейшие подковерные бои от имени Газпрома, который добивается права продать газ в ГТС для поставки в Европу на границе России с Украиной. Типа, газ продается перед Суджей (sic!), с этого момента он как бы перестает быть российским, а становится, к примеру, “азербайджанским”, и с этого момента у Украины как бы по Соглашению о свободной торговле исчезает основание не пропускать этот газ в ту же Словакию.

Смешно тут то, что я вспомнил – еще в середине “нулевых”, когда начались все эти грязные склоки в российских СМИ между Газпромом и Украиной насчет того, что “хохлы у нас воруют газ!!”, и в соцсетях российские обыватели кипели негодованием “какие плохие хохлы, они у нас “наш газ” воруют!” – я недоумевал: а почему Газпром так переживает насчет “газ воруют”? Зачем ему эта головная боль? Если нет доверия Украине – почему не продают газ на границе, и пусть бы тогда у европейских потребителей голова болела, кто там сколько ворует газа по дороге, тогда бы Украина отвечала перед потребителями в ЕС?!

Но мне, когда я спрашивал, все только крутили пальцем у виска, идею продавать на границе России все как один воспринимали как “идиотскую” и “ни с чем не сообразную”. Именно поэтому Газпром всегда старался везде, где только мог, купить себе ВСЕ газопроводы, дотянуться до потребителей в Европе чуть ли не до дома каждого бюргера!

И вот теперь – довыступались, кретины. Мечтают, чтобы хотя бы Христа ради купили бы хоть на границе. Укатали Сивку крутые горки. Идеи, которые презрительно отвергали в Газпроме в “нулевые”, предпочитая азартно лаяться с украинцами по поводу “кто у кого сколько ворует”, сейчас, в новом геополитическом раскладе – воспринимаются в РФ как панацея.

Дураков учат.