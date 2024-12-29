Мнение: Письмо: “Кто должен сделать шаги?”

Письмо для самостоятельного разбора. Вопрос – в названии.

snow_queen13

Здравствуйте, Эволюция

Спасибо за блог и за возможность написать вам. Возможно, моя история будет интересна для разбора. Заранее благодарю.

Если кратко о проблеме: разница ОЗ, предстоящий брак и непринятие выбора партнера семьей мч.

Мне 35, высокая, спортивная, симпатична, образование получила в Европе, где живу и работаю (живу в одной стране, но работаю в соседней, где зп выше), старший реабилитолог в больнице, выплачиваю дом в кредит, замужем не была, детей нет. Помогаю материально семье, которая осталась на родине.

Д, 40 лет, из очень обеспеченной семьи, хорошее образование, СЕО в крупной компании, женат не был, детей нет. Живет на вилле в очень красивом месте, которая досталась в наследство от бабушки и дедушки.

В реальной жизни я бы никогда не познакомилась с ним. Он из другой лиги… там, где он бывает, для таких как я вход закрыт.

Начало истории трагическое: он ехал на мотоцикле, солнце забликовало, его занесло, он не справился с управлением и разбился. Так его доставили к нам в больницу с многочисленными переломами, где ему ампутировали часть ноги. Обычно в команде с коллегами я обсуждаю новых поступивших, кто из команды возьмет нового пациента. В тот день был аврал, часть коллег в отпуске, часть на больничном, так он стал моим пациентом. Первый контакт был грустным, он смотрел в одну точку и говорил, что жизнь окончена и лучше бы он разбился на смерть… Ему было важно выговорится, я слушала его, но и делала свою работу, нужно было мобилизовать руки и ноги. Я сказала, что приду завтра и описала, что его приблизительно ждет на терапии. Я в прямом смысле ставлю людей на ноги, огромная часть моей работы это и мотивация пациентов, поиск сильных сторон и концентрация на них, беседы. Работу свою я очень люблю.

Я спрашивала его много о том, где работает, как живет, чтобы понимать какие сложности могут быть в собственном доме (условно преодолеть 5 ступеней, чтобы только войти в дом, лестницы и отсутствии лифта и т.д.), на работе и как я могу эти моменты потренировать с ним. То есть сбор анамнеза часть моей работы, но как он потом мне сказал, я проявила интерес и с этого момента, что-то в нем переменилось. Он в один день сказал, что я о нем столько информации получила, а обо мне он не знает ничего и он бы хотел узнать меня лучше. (он спрашивал из какой страны я происхожу, как очутилась тут и скучаю ли по родной стране, просил рассказать о традициях, научить его здороваться на моем родном языке и т.д.) Это был мой первый пациент, который так интересовался моей страной, мной. Шло время отеки и синяки с его лица сходили, я через время рассмотрела, что кроме интересного собеседника он довольно симпатичный молодой человек с хорошим юмором. У меня была с ним индивидуальная терапия, где нужно было шрам на руке разрабатывать. Было очень много контакта руками (я массировала шрам, двигала вверх-низ, из стороны в сторону, мобилизовала руку) и он вдруг сказал, что я ему нравлюсь и он бы хотел меня пригласить на свидание. Я переменилась в лице и сказала, что мне и ему лучше оставаться в проф.площине, где я реабилитолог, а он пациент. Он спросил неужели у него нет шанса, на что я сказала, что работу и личную жизнь лучше не смешивать. И что пока я с ним работаю у него нет шансов. На следующий день я получила доставку цветов, где было написано, что у него перехватывает дыхание, когда я рядом и касаюсь его. У меня была снова индивидуальная терапия с ним, где у него была фантомная боль в ампутированной ноге, я использовала зеркало для терапии, сидела очень близко к нему, и он меня поцеловал…

Я сказала, что зря он это сделал, встала, огласила, что терапия окончена и вышла. Обычно, когда я чувствую, что у пациентов возникает симпатия ко мне, я отдаю кому-то из коллег. Так я решила поступить и с ним, хотя он мне нравился, но есть правила, которые лучше не нарушать. Он это расценил по-своему, что я не работаю больше с ним, нас не связывают рабочие моменты и у него теперь есть шанс. Я обедала в парке перед больницей, и он подъехал ко мне и попросил прогуляться. Он извинился, что не смог просто сдержаться, поблагодарил, что я ему помогла и стало лучше. Сказал, что я ему очень нравлюсь и он хочет меня пригласить на свидание. Я ответила на часть его речи, что-то в духе, что это моя обязанность как реабилитолога, применяя мои знания облегчать боль или ставить на ноги, помогать пациентам. От свидания я отказалась и перевела разговор в нейтральное русло.

Еще через время ему изготовили протез, и моя коллега позвала помочь ей. Он искал телесного контакта со мной, смотрел на меня, я ему говорила, что делать, а он словно не слышал, не делал, того, что требовала я и коллега. Он попросил поговорить со мной наедине. Что как только я передала его другой коллеге мотивация его упала, он стал ощущать потерю чего-то важного, в целом сказал, что я его словно вернула к жизни и сейчас без меня его скорее всего накроет депрессия или апатия. Я сказала, что подумаю, что с ним делать.

Он заказывал цветы через курьера для меня каждую неделю, коллеги меня подтрунивали, что это от моего любимого пациента. Я парировала, что у меня нет любимых пациентов, что пациент с государственной и приватной страховкой, что бездомный и человек с достатком для меня равны и нет любимчиков. Что я хорошо отношусь ко всем своим пациентам, без фаворитов.

Его выписали окончательно, он встал на ноги (на протезе хорошо ходил), вернулся на работу. И вроде бы эта история должна была закончиться, но нет… В один день на рабочей почте я нашла имейл от него, что он скучает и не может выбросить меня из головы. Цветы я, как и раньше получала каждую неделю. Я их никогда не брала домой и оставляла в общей комнате, где я с коллегами обсуждала рабочие моменты. Он напомнил, что не мой пациент больше и за все хотел бы отблагодарить и приглашает на ужин. Что он вечером будет меня ждать на машине, с меня только день и время, когда я могу. Я была в хорошем настроение, поскольку мне одобрили курсы повышения квалификации, и я согласилась.

Он вел себя очень галантно, был хорошо одет, искал телесного контакта, пытался меня взять за руку или легко коснуться, благодарил, что функция руки вернулась после переломов и в целом ему лучше и в этом и моя заслуга. Место, где мы ужинали особенное там очередь и запись на год вперед расписана. Он сказал, что скоро приезжает одна звезда с концертом и у него 2 билета и он бы хотел, что бы я составила компанию. Я спросила кто именно, чтобы репертуар послушать. Он сказал, что сюрприз, чем подогрел интерес. Болтала я с ним в тот вечер долго, время летело быстро, я не сразу заметила, что уже так поздно и мне рано на работу. Он обнял меня и поцеловал, я ответила на поцелуй и попросила меня отвезти домой, так как рано на работу.

Он не хотел расставаться, я тоже, но с утра нужно было быть рано на работе и проводить собеседование. Потом на выходных я позвала его летать на дроне. Еще через выходные я планировала вылазку к замку и позвала его. Потом я была с ним на концерте, мы пели вместе, танцевали. После концерта мы ночевали вместе в отеле. Он очень волновался. Он не знал снимать протез или оставаться с протезом. Я попросила выдохнуть, не суетиться и, если что не так говорить со мной. Он был нежен и ласков, это была длинная волшебная ночь. Утром он меня разбудил поцелуем и признался в любви. Я призналась тоже.

Отношения развивались хорошо, мы путешествовали вместе, пробовали что-то новое (например, мастер-класс по лепке из глины или рисовать акрилом, стрельбу из лука и т.д.), было много нежности, романтики. Читали книги и болтали о прочитанном, выбирались на концерты. Он получил ключ от моего дома, я от его виллы. Он поднял вопрос, что хотел бы жить со мной и мне лучше бы переехать к нему, так как к роботе будет ближе, а дом я могу сдавать. Он спрашивал, нравиться ли мне обстановка, если мне чего-то нахватает мы можем выбраться в магазин и купить, чтобы я чувствовала себя как дома у него.

А потом случилось знакомство с его родителями и сестрами… =( был его день рождение, он пригласил семью. Я этот день до сих пор с ужасом вспоминаю. Он меня представил, как свою девушку. Я говорю с акцентом и меня как мне тогда сначала показалось «дружелюбно» спрашивали откуда я, какое образование, легально ли я пребываю в Европе, где работаю. Потом отец с ним уединился в кабинете для обсуждения какого-то дела. Я осталась на растерзание женской половины семьи. Его мама стала меня спрашивать «сколько». Я не понимала, о чем она. Потом средняя сестра мне прямым текстом сказала, что я не из их круга. Сколько я хочу денег, и чтобы я пропала из жизни брата. Младшая сестра говорила о своей лучшей подруге, что она влюблена в Д.и это разобьет той сердце и все одновременно говорили, а я одна против трех, пыталась отвечать матери Д, что мне ничего не нужно, что я работаю и у меня есть зарплата и я люблю Д. Потом мне прилетело, что я с Д.из-за денег, он чуть ли не инвалид и у меня корысливые мотивы.

На этом моменте вернулся мой мч, когда его маму уже несло. Мне кажется, от слова инвалид из уст матери это его шокировало. Он стал на мою сторону, что благодаря и мне он встал на ноги, вернулся к полноценной жизни и попросил их уехать и не портить дальше его день. Я поняла, что мне не очень рады в семье. Он спросил, что это было и что он пропустил. Извинился за свою семью. Сказал, что любит меня и на вечер мы встретимся с его друзьями. Мне кажется, я телом была там с ним и друзьями, а мыслями за обедом с его семьей. Я пыталась отрефлексовать. Что с позиции матери, я возможно не самая лучшая партия для ее единственного старшего ребенка. Иностранка, человек не их уровня. С другой стороны, я думала, что я много достигла на новом месте. Я выучила язык, окончила учебу, сдала экзамены с первого раза, нашла работу, училась и развивалась дальше, что стала старшим реабилитологом в команде. Я достигла определенного уровня, но выше я прыгнуть не могу в моей сфере.

Потом было день рождение мамы мч. (Я заказала доставку цветов его маме на др.) Мама Д.была против что б я тоже присутствовала на торжестве. Там должны были быть важные гости и мне там не место. Д.набрал маму, поздравил и сказал, что хотел бы приехать, но поскольку мне там не очень рады то лучше он с ней пообедает, когда у него перерыв на работе. Я чувствовала себя очень неловко, говорила, что это ок если он поедет один туда. Он остался со мной, и мы обсуждали отпуск и смотрели куда поехать.

На день рождение сестер он тоже не поехал. Его мама писала гневные сообщения, что я влезла в их семью и внесла раскол… мне хотелось в этот момент куда-то провалиться. Потом было день рождение отца. Он пригласил нас на совместный завтрак. У меня крутило в животе и подташнивало, я не очень хотела туда идти, там мне все равно не рады. Сестры мч со мной даже не поздоровались и игнорировали, словно меня там и нет. Отец старался говорить, но все было как-то натянуто. Я вышла в уборную, так как меня чуть не стошнило от напряженной и натянутой атмосферы. Я не знаю, что там происходило пока меня не было, но мч ждал меня под дверью и сказал, что мы уходим. Я хотела из вежливости попрощаться, он сказал, что не стоит. Потом он дома сказал, что мать снова завела свою песню, что я иностранка, другой менталитет, снова ему не пара, что мне его деньги нужны и закрепиться в Европе, просила его одуматься и бросить меня… я не знаю стоило говорить с родителями Д., что я люблю их сына и у меня нет корысливых мотивов, возможно это бы было как оправдание. Я тогда видела закрытые для меня границы и мне не хотелось брать штурмом эту закрытую для меня дверь.

Я всегда мечтала увидеть северное сияние и у нас был тур на корабле зимой. На 14 февраля этого года Д. мне сделал предложение где-то возле берегов Норвегии под северным сиянием. Он сообщил семье, что он помолвлен, скинул фотовидео предложения, на что его мать сказала, что никогда меня не примет и не благословит этот союз. И ее увезли в больницу с инфарктом от этой новости, мама Д. слала сообщения с призывом сына одуматься =( Сестры никак не отреагировали. Отец написал что-то в стиле, что это его жизнь и выбор хотя он бы мог с матерью ему сиделку оплатить и тому бы не нужно было жениться на мне.

С Д.у меня хорошие отношения. Я люблю его, он любит меня, живем мирно и без ссор. Д.начал учить мой родной язык, переписывается с моей мамой. Мы сейчас находимся на стадии сбора документов для росписи, обустройства виллы. Все хорошо, кроме отношений с его семьей.

Эволюция, меня тревожит ситуация с будущими свекрами и сестрами мч.

Стоит пытаться как-то наладить с ними отношения? Кто должен сделать шаги: я, мч или та сторона? Реально ли достичь нейтралитет? Или момент упущен, и они меня никогда не примут?

Спасибо, что дочитали и заранее благодарю.

С наступающими вас праздниками