Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 177 человек
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Число погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, следовавшего рейсом 7C 2216 из Бангкока, достигло 177 человек. Об этом сообщают экстренные службы Южной Кореи.
На борту самолета, разбившегося в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо, находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Известно, что два человека выжили, это мужчина и женщина, входившие в экипаж. Судьба двух пассажиров не установлена.
Личность 22 человек установлена. На территории аэропорта развернут временный морг. Как сообщается, самому младшему из пассажиров было три года, а самому пожилому – 78.
В спасательных работах принимают участие более 1750 военнослужащих, полицейских и пожарных. Начато следствие, ведется допрос диспетчеров. Компания Boeing выразила готовность принять участие в расследовании. Ведущей версией считается столкновение лайнера с птицами.
Судя по имеющейся информации, из-за неисправности шасси самолет пытались посадить на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в конце ВПП самолет загорелся.
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