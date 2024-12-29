 

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 177 человек

29.12.2024, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, следовавшего рейсом 7C 2216 из Бангкока, достигло 177 человек. Об этом сообщают экстренные службы Южной Кореи.

На борту самолета, разбившегося в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо, находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Известно, что два человека выжили, это мужчина и женщина, входившие в экипаж. Судьба двух пассажиров не установлена.

Личность 22 человек установлена. На территории аэропорта развернут временный морг. Как сообщается, самому младшему из пассажиров было три года, а самому пожилому – 78.

В спасательных работах принимают участие более 1750 военнослужащих, полицейских и пожарных. Начато следствие, ведется допрос диспетчеров. Компания Boeing выразила готовность принять участие в расследовании. Ведущей версией считается столкновение лайнера с птицами.

Судя по имеющейся информации, из-за неисправности шасси самолет пытались посадить на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в конце ВПП самолет загорелся.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили

29.12 / В Грузии прошли манифестации против вступления в должность пророссийского президента

29.12 / В Южной Корее разбился пассажирский самолет, множество погибших

28.12 / Итальянская полиция обвинила в кибератаках пророссийскую хакерскую группу

28.12 / Правительство России запретило совершать звонки через интернет на телефоны

28.12 / Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана извинился за “инцидент” с самолетом

28.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1039-й день войны

28.12 / Генштаб ВСУ – в Орловской области уничтожен склад дронов-камикадзе “Shahed”

28.12 / Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу назвала ЦАХАЛ “прогнившим до мозга костей”

27.12 / Байден опубликовал свое последнее ханукальное послание в качестве президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика