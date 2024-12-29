 

Мнение «аналитика»: О целой эпидемии катастроф… Опять извиняться России?

29.12.2024, 12:35, Разное
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Что-то вот прям очень кучно пошло под конец года.

И всё — как под копирку, только последствия разнятся.

Какой-то, в общем, «чёрный декабрь» получается для гражданской авиации. Причём и в этих трагических происшествиях фигурируют… птицы. Неожиданно, да?

Казалось бы, причём тут #Россия?

Не успели ещё все оправиться от катастрофы азербайджанского самолёта в казахстанском Актау, как случились новые трагедии.

В Канаде лайнер авиакомпании PAL Airlines загорелся после неудачного приземления в аэропорту Галифакса. При заходе на посадку у него возникли проблемы с шасси, а после приземления вспыхнуло левое крыло. На борту было 73 пассажира, всех удалось спасти. Люди отделались «незначительными травмами».

Намного более печальной была развязка воздушного инцидента с крылатой машиной авиакомпании Jeju Air, летевшей из Бангкока. На подходе к аэропорту Муан в Южной Корее самолёт столкнулся с птицами, у него отказали шасси, а после жёсткой посадки лайнер развалился на части и загорелся. Судя по кадрам крушения, экипаж пытался осуществить посадку на фюзеляж. Но воздушное судно, проскользив по взлетно-посадочной полосе, врезалось в бетонное заграждение, после чего взорвалось и загорелось. Из 181 человека на борту выжили только двое.

Посрамлены оказались «эксперты», ещё несколько дней назад уверявшие, что современным самолётам птицы не страшны. И что ненадёжны лишь «суперджеты», потому летать нужно нормальными лайнерами.

Но вопрос в другом.

Как скоро и в этих катастрофах те же самые эксперты обнаружат «русский след»? Как скоро начнут обвинять «длинные руки Путина» и Россию в целом?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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