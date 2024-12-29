 

Французы потребовали от Макрона вернуть на столы настоящее «Cоветское шампанское»

29.12.2024, 9:33, Разное
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Французские любители вина начали требовать возвращения на рынок настоящего «Советского шампанского», исчезнувшего в связи с торговыми ограничениями на продукцию из России.

– Ничего подобного нашему «Cоветскому шампанскому» нет! Это просто волшебство в бутылке! – заявил Жан-Пьер Дюпон, известный французский сомелье. – Даже самые дорогие французские вина и коньяки не могут сравниться с «Советским шампанским» и «Араратом».

Цены на сохранившеся бутылки «Советского шампанского» 2021 года достигают €200, однако это не останавливает ценителей. Как отмечают политологи, и без того шаткое положение президента Макрона может ухудшиться, если он срочно не предпримет меры по возвращению напитка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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