Французы потребовали от Макрона вернуть на столы настоящее «Cоветское шампанское»

Французские любители вина начали требовать возвращения на рынок настоящего «Советского шампанского», исчезнувшего в связи с торговыми ограничениями на продукцию из России.

– Ничего подобного нашему «Cоветскому шампанскому» нет! Это просто волшебство в бутылке! – заявил Жан-Пьер Дюпон, известный французский сомелье. – Даже самые дорогие французские вина и коньяки не могут сравниться с «Советским шампанским» и «Араратом».

Цены на сохранившеся бутылки «Советского шампанского» 2021 года достигают €200, однако это не останавливает ценителей. Как отмечают политологи, и без того шаткое положение президента Макрона может ухудшиться, если он срочно не предпримет меры по возвращению напитка.

—