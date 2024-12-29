В Южной Корее разбился пассажирский самолет, множество погибших

В аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее, пассажирский самолет Boeing 737-8AS компании Jeju Air, следовавший рейсом 7C 2216 из Бангкока, разбился при посадке.

Как пишет агентство Yonhap, погибли не менее 85 человек. Число погибших может значительно возрасти.

Судя по имеющейся информации, из-за неисправности шасси самолет пытались посадить на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в конце ВПП самолет загорелся.

Причиной катастрофы, вероятно стало столкновение с птицами.

На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным газеты “Чосон ильбо”, среди пассажиров было 173 корейца и 2 тайца.

По меньшей мере, трех человек удалось спасти.

Известно, что разбился самолет Boeing 737-8AS (регистрационный номер HL8088), произведенный в 2009 году. Этот самолет ранее эксплуатировался компанией Ryanair, с 2017 года им владела компания Jeju Air.