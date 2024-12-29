 

В Южной Корее разбился пассажирский самолет, множество погибших

29.12.2024, 7:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее, пассажирский самолет Boeing 737-8AS компании Jeju Air, следовавший рейсом 7C 2216 из Бангкока, разбился при посадке.

Как пишет агентство Yonhap, погибли не менее 85 человек. Число погибших может значительно возрасти.

Судя по имеющейся информации, из-за неисправности шасси самолет пытались посадить на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в конце ВПП самолет загорелся.

Причиной катастрофы, вероятно стало столкновение с птицами.

На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным газеты “Чосон ильбо”, среди пассажиров было 173 корейца и 2 тайца.

По меньшей мере, трех человек удалось спасти.

Известно, что разбился самолет Boeing 737-8AS (регистрационный номер HL8088), произведенный в 2009 году. Этот самолет ранее эксплуатировался компанией Ryanair, с 2017 года им владела компания Jeju Air.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Итальянская полиция обвинила в кибератаках пророссийскую хакерскую группу

28.12 / Правительство России запретило совершать звонки через интернет на телефоны

28.12 / Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана извинился за “инцидент” с самолетом

28.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1039-й день войны

28.12 / Генштаб ВСУ – в Орловской области уничтожен склад дронов-камикадзе “Shahed”

28.12 / Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу назвала ЦАХАЛ “прогнившим до мозга костей”

27.12 / Байден опубликовал свое последнее ханукальное послание в качестве президента

27.12 / Россиянам показали ролик, в котором Санта Клауса взрывают над Красной площадью

27.12 / Компания Azal – самолет, потерпевший крушение под Актау, подвергся “внешнему воздействию”

27.12 / После крушения самолета “Азербайджанские авиалинии” приостанавили полеты в семь городов РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика