 

Рупор кремлевской пропаганды: Пропил деньги на теракт

29.12.2024, 0:20, Разное
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Пропил деньги на теракт

На Камчатке безработному жителю позвонили мошенники пообещав 200 тысяч рублей за поджог машины сотрудников полиции.

Сославшись на давнюю нелюбовь к силовикам он согласился и в качестве подтверждения серьёзных намерений запросил предоплату в размере 50 тыс. рублей.

На переведенную сумму он закупил алкогольную продукцию в ближайшем магазине и в состоянии алкогольного подпития потребовал увеличения суммы предоплаты в два раза. Мошенники отказались второй раз платить такую сумму, но договорились о выплате ещё 20 тыс. рублей. на которые данный персонаж опять купил алкогольную продукцию и перестал отвечать на звонки.

Самая успешная радиоигра контрразведки со времён СМЕРШа.

https://t.me/belarusian_silovik/47010 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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