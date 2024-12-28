Мнение: Рекорд экспорта мёда, рой микророботов и светящиеся деревья

1. Россия теперь ещё и мёдоколонка, в этом году мы побили исторический рекорд по поставкам мёда за рубеж (ссылка):



С января по ноябрь за рубеж отправлено уже больше четырех тысяч тонн. Это на 43 процента больше, чем год назад. Никогда раньше наша страна больше 3,8 тысячи тонн меда в год не экспортировала. Главные поставщики этого уникального природного продукта в нашей стране, конечно, Алтай и Башкирия. Так, сегодня из Башкортостана мед экспортируется в восемь стран. Среди основных потребителей – Китай, Казахстан, Узбекистан, Беларусь.

Четыре тысячи тонн — это немного. Если предположить, что килограмм продают за 5 долларов, это всего лишь 20 млн долларов. Для сравнения, Новая Зеландия — лидер таблицы экспортёров — продала в 2022 году мёда на 317 млн долларов.

Однако важно уже то, что мы полностью удовлетворяем свои потребности по важному продукту. Помните ту историю про колхозника, который купил для фронта самолёт? Он смог это сделать, так как мёд при Сталине был жутким дефицитом и стоил запредельно дорого. Колхознику разрешили продать на рынке 100 килограмм мёда, и выручки хватило, чтобы оплатить производство боевого истребителя.

2. В Южной Корее разработали очередной рой микророботов, который способен действовать, как единое целое — например, очищая забитые кровеносные сосуды внутри человека (ссылка).



Как верно указывают в комментариях, новость немного раздута: в реальности в человека впрыскивают магнитный порошок, а потом гоняют его мощными магнитами туда-сюда. Тоже интересно, но всё же «роем микророботов» я бы это не называл.

3. Не только научная фантастика, но и ненаучное фэнтези вдохновляет учёных на новые открытия и изобретения. В фэнтези-мирах популярны светящиеся растения и люминесцентные грибы, которые освещают подземелья, населённые какими-нибудь гномами, троглодитами и прочими тёмными эльфами. Теперь аналогичный метод освещения хотят применить и в реальном мире (ссылка):

Учёные из Швейцарии создали светящуюся в темноте древесину, которой можно освещать дома, парки и другие общественные пространства. Материал светится за счёт биолюминесценции, активируемой грибом, и работает без дополнительного источника энергии. Это не только красиво и удобно, но и полезно для экологии. Однако массовое внедрение такой подсветки предстоит не скоро: эффект пока сохраняется всего 10 дней, а использованная учеными порода дерева стоит дорого.

С одной стороны, впечатляет. С другой стороны, что-то мне не очень хочется, чтобы у меня дома стоял заплесневелый пень. Опять-таки, а как его «потушить», когда мне понадобится оставить комнату в темноте?